Ежегодная распродажа 11.11 на AliExpress стартует совсем скоро, и мы продолжаем находить для вас самые классные товары «занедорого». Сегодня — крутая подборка зарядных устройств для любых ваших девайсов: смартфонов, планшетов, ноутбуков, наушников. Поехали!
UGREEN Fast Charge 20W
Это зарядное идеально подойдет владельцам iPhone прошлых поколений: iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X, Xs, Xr, iPhone 11 и 12. Эти «яблочные» девайсы поддерживают быструю зарядку, но с большинством из них блок питания либо вообще не поставлялся, либо был «для галочки». Само собой, заявлена поддержка QC3.0 и QC4.0, а также Power Delivery.
На распродаже этот девайс будет стоить менее 1000 рублей. А еще можно выбрать комплектацию с зарядным кабелем — он будет поддерживать необходимую пропускную способность.
Baseus Lightning/USB-C Cable
Новинка от Baseus — очень стильный провод зарядки для iPhone и iPad. С одной стороны Lightning-коннектор, а с другой — штекер USB-C. Кабель поддерживает Power Delivery, имеет долговечную тканевую оплетку и доступен в пяти стильных цветах. Провода Baseus служат очень долго, iPhone полноценно от них заряжается и не выводит на экран никаких ошибок, а тканевую оплетку не трогают коты и другие домашние животные. Отличная вещь, чтобы зарядить любимый гаджет. Цена — около 350 рублей.
PZOZ 65W GaN Charger
Как следует из названия, этот блок питания создан с применением нитрида галлия — эта технология позволяет сделать устройство небольшим и мощным. Блок питания от PZOZ поддерживает до 65 Ватт мощности на гнездах USB-C, а также протоколы QC3.0, QC4.0 и Power Delivery. Преимущество этого зарядного устройства — наличие и классического USB, и нескольких USB-C.
У меня дома он совершенно спокойно заряжает MacBook Air. И выглядит стильно. Цена — около 1500 рублей.
UGREEN 65W GaN Charger
Если не доверяете предыдущему бренду, то вот блок питания мощностью 65 Ватт от китайского мастодонта UGREEN. Этот зарядник тоже сделан по технологии GaN. Устройство поддерживает все необходимые стандарты быстрой зарядки (Power Delivery, QuickCharge 3.0 и 4.0) и отлично держит мощность под нагрузкой — можно смело заряжать два или даже три устройства одновременно. Само собой, он легко «потянет» MacBook Air или Pro, а также не очень требовательные Windows-ноутбуки. Кстати, он очень компактный, и по габаритам примерно соответствует блоку питания от Apple на 45 Ватт.
Стоит около 2000 рублей, и станет отличной заменой, скажем, износившемуся оригинальному MagSafe-зарядному устройству.
UGREEN 100W GaN Charger
Мощное решение от того же бренда: до 100 Ватт энергии на двух из четырех портов запросто зарядят даже большие и серьезные ноутбуки, а по 22,5 Ватт на двух оставшихся разъемах обеспечат быстрой зарядкой ваш смартфон и планшет. Стоит отметить, что блоки питания от UGREEN лишены распространенной и раздражающей особенности китайских зарядников — он не пищит и не издает никаких резких звуков ни под нагрузкой, ни без нее.
Отличный девайс «всё-в-одном», зарядит всю технику в доме — причем быстро. Ценник — чуть меньше 3000 рублей, а практичности вагон.
Baseus GaN 120W Mini Quick Charger
Ультимативное решение для тех, кому мало даже 100 Ватт мощности. От этого блока питания без проблем зарядится MacBook Pro 16’’ — даже тот, что с «чёлкой». Само собой, не обошлось без технологии GaN; и само собой, все популярные стандарты быстрой зарядки поддерживаются.
Согласно отзывам, этот блок работает тихо и не нарушает покой спальни или гостиной. Есть все необходимые разъемы: и обычный USB, и более новые USB-C. Кстати, это устройство продается в Tmall — а значит, его быстро отправят с российского склада и дадут официальную гарантию. Цена: около 5000 рублей.
PZOZ USB-C Cable 100W
Этот шнур от молодого китайского бренда имеет штекер USB-C с обеих сторон и пропускную способность зарядки до 100 Ватт. Это значит, что он легко зарядит и ваш ноутбук, и большой iPad Pro 12.9. Качественная тканевая оплетка (домашним кошкам — привет), износостойкие штекеры из мягкого пластика.
И цена подарок — от 200 до 500 рублей в зависимости от длины.
Baseus Magnetic Cable 3-in-1
И напоследок — «универсальный солдат» от Baseus. Это магнитный кабель зарядки, в комплекте с которым поставляется сразу три наконечника: microUSB, USB-C и Lightning. То есть один этот шнур вы сможете использовать для устройств с любыми разъемами — очень удобный кейс для дома. Проверенный бренд, который выпускает качественные и стильные аксессуары. Цена — чуть меньше 900 рублей. Быстрая доставка из России. Если по ссылке выше товар разобрали, то проверьте вот здесь.
Уже готовим для вас следующую подборку классных, качественных и недорогих аксессуаров с AliExpress! А пока обязательно сохраните себе купоны и промокоды для распродажи 11.11.
Это зарядное идеально подойдет владельцам iPhone прошлых поколений: iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X, Xs, Xr, iPhone 11 и 12. Эти «яблочные» девайсы поддерживают быструю зарядку, но с большинством из них блок питания либо вообще не поставлялся, либо был «для галочки». Само собой, заявлена поддержка QC3.0 и QC4.0, а также Power Delivery.
На распродаже этот девайс будет стоить менее 1000 рублей. А еще можно выбрать комплектацию с зарядным кабелем — он будет поддерживать необходимую пропускную способность.
Baseus Lightning/USB-C Cable
Новинка от Baseus — очень стильный провод зарядки для iPhone и iPad. С одной стороны Lightning-коннектор, а с другой — штекер USB-C. Кабель поддерживает Power Delivery, имеет долговечную тканевую оплетку и доступен в пяти стильных цветах. Провода Baseus служат очень долго, iPhone полноценно от них заряжается и не выводит на экран никаких ошибок, а тканевую оплетку не трогают коты и другие домашние животные. Отличная вещь, чтобы зарядить любимый гаджет. Цена — около 350 рублей.
PZOZ 65W GaN Charger
Как следует из названия, этот блок питания создан с применением нитрида галлия — эта технология позволяет сделать устройство небольшим и мощным. Блок питания от PZOZ поддерживает до 65 Ватт мощности на гнездах USB-C, а также протоколы QC3.0, QC4.0 и Power Delivery. Преимущество этого зарядного устройства — наличие и классического USB, и нескольких USB-C.
У меня дома он совершенно спокойно заряжает MacBook Air. И выглядит стильно. Цена — около 1500 рублей.
UGREEN 65W GaN Charger
Если не доверяете предыдущему бренду, то вот блок питания мощностью 65 Ватт от китайского мастодонта UGREEN. Этот зарядник тоже сделан по технологии GaN. Устройство поддерживает все необходимые стандарты быстрой зарядки (Power Delivery, QuickCharge 3.0 и 4.0) и отлично держит мощность под нагрузкой — можно смело заряжать два или даже три устройства одновременно. Само собой, он легко «потянет» MacBook Air или Pro, а также не очень требовательные Windows-ноутбуки. Кстати, он очень компактный, и по габаритам примерно соответствует блоку питания от Apple на 45 Ватт.
Стоит около 2000 рублей, и станет отличной заменой, скажем, износившемуся оригинальному MagSafe-зарядному устройству.
UGREEN 100W GaN Charger
Мощное решение от того же бренда: до 100 Ватт энергии на двух из четырех портов запросто зарядят даже большие и серьезные ноутбуки, а по 22,5 Ватт на двух оставшихся разъемах обеспечат быстрой зарядкой ваш смартфон и планшет. Стоит отметить, что блоки питания от UGREEN лишены распространенной и раздражающей особенности китайских зарядников — он не пищит и не издает никаких резких звуков ни под нагрузкой, ни без нее.
Отличный девайс «всё-в-одном», зарядит всю технику в доме — причем быстро. Ценник — чуть меньше 3000 рублей, а практичности вагон.
Baseus GaN 120W Mini Quick Charger
Ультимативное решение для тех, кому мало даже 100 Ватт мощности. От этого блока питания без проблем зарядится MacBook Pro 16’’ — даже тот, что с «чёлкой». Само собой, не обошлось без технологии GaN; и само собой, все популярные стандарты быстрой зарядки поддерживаются.
Согласно отзывам, этот блок работает тихо и не нарушает покой спальни или гостиной. Есть все необходимые разъемы: и обычный USB, и более новые USB-C. Кстати, это устройство продается в Tmall — а значит, его быстро отправят с российского склада и дадут официальную гарантию. Цена: около 5000 рублей.
PZOZ USB-C Cable 100W
Этот шнур от молодого китайского бренда имеет штекер USB-C с обеих сторон и пропускную способность зарядки до 100 Ватт. Это значит, что он легко зарядит и ваш ноутбук, и большой iPad Pro 12.9. Качественная тканевая оплетка (домашним кошкам — привет), износостойкие штекеры из мягкого пластика.
И цена подарок — от 200 до 500 рублей в зависимости от длины.
Baseus Magnetic Cable 3-in-1
И напоследок — «универсальный солдат» от Baseus. Это магнитный кабель зарядки, в комплекте с которым поставляется сразу три наконечника: microUSB, USB-C и Lightning. То есть один этот шнур вы сможете использовать для устройств с любыми разъемами — очень удобный кейс для дома. Проверенный бренд, который выпускает качественные и стильные аксессуары. Цена — чуть меньше 900 рублей. Быстрая доставка из России. Если по ссылке выше товар разобрали, то проверьте вот здесь.
Уже готовим для вас следующую подборку классных, качественных и недорогих аксессуаров с AliExpress! А пока обязательно сохраните себе купоны и промокоды для распродажи 11.11.
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Сейчас пытаюсь найти небольшой сетевой фильтр с type-c и быстрой зарядкой по оному, ватт так на 65 чтобы выдавало. Ноут заряжать и айфон.
Удобно конечно, но магнитный наконечник разряжает телефон