На следующей неделе стартует «Самая громкая распродажа» 11.11 на AliExpress. Сейчас идет этап разогрева — это когда пользователи добавляют в корзину дорогостоящие покупки и собирают промокоды с купонами.
На некоторые категории товаров уже действуют цены со скидками. Также в этой заметке мы собрали актуальные промокоды, которые помогут дополнительно уронить ценник. А также подготовили небольшую подборку интересных и функциональных гаджетов для вашего дома и не только.
ПромокодыСписок общих промокодов:
- Admitad400new — скидка 400 рублей при покупке от 800 рублей
- Admitad500new1 — скидка 500 рублей при покупке от 1000 рублей
- MIND1111 — скидка 100 рублей при покупке от 1000 рублей
- SALEMAN1111 — скидка 100 рублей при покупке от 1000 рублей
- TECH1111 — скидка 100 рублей при покупке от 1000 рублей
- FAMILY1111 — скидка 100 рублей при покупке от 1000 рублей
- 1111GO — скидка 60 рублей при покупке от 400 рублей
- 1111WOW — 120 рублей при покупке от 1000 рублей
- 1111LOUD — 200 рублей при покупке от 2000 рублей
- 11111KRIK — 500 рублей при покупке от 4990 рублей
- 1111ALI — 800 рублей при покупке от 7000 рублей
- 1111SHOK — 1100 рублей при покупке от 10000 рублей
- 1111SHOUT — 1700 рублей при покупке от 16000 рублей
- 1111HITS — 1900 рублей при покупке от 18500 рублей
- 1111BUY — 2600 рублей при покупке от 25000 рублей
- 1111FORU — 3200 рублей при покупке от 35000 рублей
- 1111FUN — 4200 рублей при покупке от 45000 рублей
- LOUDSALE — 5000 рублей при покупке от 60000 рублей
- WOWHOME50 — скидка 50 рублей при покупке от 500 рублей
- WOWHOME100 — 100 рублей при покупке от 1000 рублей
- WOWHOME200 — 200 рублей при покупке от 2000 рублей
- WOWHOME500 — 500 рублей при покупке от 5000 рублей
- WOWHOME1000 — 1000 рублей при покупке от 10000 рублей
- WOWHOME2000 — 2000 рублей при покупке от 20000 рублей
- WOWHOME3000 — 300 рублей при покупке от 30000 рублей
- WOWHOME4000 — 400 рублей при покупке от 40000 рублей
- WOWHOME5000 — 5000 рублей при покупке от 50000 рублей
- WOWHOME9000 — 9000 рублей при покупке от 90000 рублей
Купоны
Ежедневно на главной странице распродажи AliExpress раздаёт купоны. Выдают строго по 1 штуке на аккаунт. Так, например, в 12:00 по МСК можно получить купон на скидку 1000 рублей при покупке на сумму от 5000 рублей, а в 17:00 по МСК — 500 рублей на сумму от 2000 рублей.
Помимо этого сейчас идет регулярная раздача купонов небольшого номинала на скидку до 5 долларов. Их можно найти в соответствующем разделе. Напомним, купоны будут действовать с 11 ноября (11:00) до 13 ноября (10:59 по МСК).
Куда потратить купоны и промокодыAliExpress подготовился заранее и распределил все товары со скидками по разделам и категориям. Вот куда можно заглянуть:
- Главная страница распродажи
- Популярные бренды
- Любимые бренды
- Лучшее по рейтингам
- Ликвидация по суперценам
- Суперцены на Xiaomi
- Скидки на зиму
- Хиты техники
- Доставим быстро
- Готовимся к новому году
- Быстрая доставка при заказе от 2 товаров
- Всё до 800 р.
- Доставка из России
- Низкие цены уже сейчас
Наша подборка интересных и функциональных гаджетов
Керамическая кружка от 1562 р.
Оригинальная кружка с заварником из керамики с деревянной ручкой на 400 мл. Есть три цвета: черный, темно-синий и темно-зеленый.
Из отзывов: Товар только что пришел в течение 10 дней, хорошо упакован, я рекомендую.
Кольцо MagSafe от 354 р.
Это магнитное кольцо, которое способно превратить любой чехол в MagSafe-совместимый аксессуар. В комплекте 2 штуки. Специальный стикер обеспечивает легкое размещение.
Из отзывов: думал будет 1 кольцо, а пришло 2 и ещё всякие штучки для обезжиривания и для удобства монтажа.
Деревянный вечный календарь от 2122 р.
Стильный и необычный аксессуар для рабочего стола или гостиной. Корпус изготовлен из плотного дерева.
Из отзывов: лучше, чем я думал! Изготовлено из настоящего дерева.
Кейс для HDD в виде аудиокассеты от 687 р.
С помощью такого кейса можно превратить любой жесткий диск или твердотельный накопитель в портативный накопитель. Поддерживаемый форм-фактор 2,5 дюйма. Интерфейс передачи данных: с SATA на USB 3.0.
Из отзывов: отличный продукт хорошего качества!
Декор для фанатов iPhone от 7225 р.
Рамка с iPhone 4S в разобранном состоянии. Все компоненты красиво разложены и подписаны. У продавца в наличии две версии с рамкой из темного или светлого дерева. Такой штукой можно порадовать фаната Apple. За подарок будет не стыдно.
Внешний аккумулятор на 10000 мАч от 1791 р.
Еще один гаджет из нашей подборки в стиле ретро. На этот раз в «корпус» аудиокассеты запихали пауэрбэнк с ёмкостью 10 000 мАч. Смотрится такая штука забавно и необычно, а еще есть поддержка быстрой зарядки.
Автомобильный насос от 2257 р.
Очень полезная штука для автомобилистов и не займёт много места в багажнике. Работает, как и большинство аналогичных гаджетов — от прикуривателя.
Ночник «аквариум» от 2330 р.
Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.
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Я что добавил месяц назад даже снизилась цена.
Хочу купить там FiiO FH7. Была цена около 28500. 11.11го можно приобрести за 26, с копейками. У нас у официалов в рознице, от 36000руб
И те и другие цены занижать особо не будут, ибо занижать то их особо некуда, разве что на залежалые безделушки типа горшков, аксессуаров и т.п мелочёвки.