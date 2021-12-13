Сертификат


Россияне, которые привились зарубежной вакциной, могут получить сертификат в РФ и QR-код для предъявления в общественных местах. Об этом сообщают «РИА-Новости».

О нововведении для привитых россиян сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, теперь граждане РФ, которые получили полный курс прививки от COVID-19 зарубежными препаратами, могут сдать тест на антитела и по его результатам получить сертификат с QR-кодом. Он будет иметь такую же силу, как и сертификат после укола «Спутником V». Правда, сертификат для привитых иностранным препаратом выдадут на срок до полугода — для сравнения, документ о получении полного курса вакцинации российскими вакцинами выдается на 12 месяцев.

Помимо этого, полноценные российские сертификаты о вакцинации смогут получить и те россияне, которые привались «Спутником V» за границей. Они пройдут аналогичную процедуру сдачи теста на антитела.

Ранее мы рассказали, что Госдума решила пока не принимать законопроект о проверке QR-кодов в общественном транспорте. Другой закон — о QR-кодах в общественных местах — всё еще находится в повестке на 16 декабря. 



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Источник:

РИА-Новости РИА-Новости

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