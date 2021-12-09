



Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалёв посетовал на то, что торговые центры плохо контролируют наличие у посетителей QR-кодов с правом посещать общественные места. Жители Ростова заходят в ТЦ, предъявляя QR-коды от различных товаров — бытовой техники, продуктов питания и прочего.





«Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», — рассказал Ковалёв.

Охранники, в чьи обязанности входит проверка QR-кодов на входе, подходят к процедуре недостаточно серьёзно, они не проверяют действительность QR-кодов. Такой код необходимо сканировать смартфоном, переходить по ссылке и смотреть на сайте Госуслуг, действует ли он, но у охранников нет желания и времени этим заниматься, поэтому они просто запускают в ТЦ всех, кто показывает какой-нибудь QR-код, и неважно от чего он. К сожалению, по одному только взгляду на QR-код невозможно определить, какая информация там зашифрована.





