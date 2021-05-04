Федеральная антимонопольная служба разрешила нескольким российским операторам связи совместно строить телекоммуникационные сети пятого поколения. Это позволит им быстрее развернуть 5G в России, а также использовать сети на равноправных условиях.
Разрешение на совместное строительство сетей 5G получили ПАО «Ростелеком» (владеет Tele2), ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и ПАО «МегаФон».
В сетях, которые построят эти операторы, будет использоваться частотный диапазон, который сейчас зарезервирован военными и правоохранительными ведомствами. После высвобождения он перейдёт в гражданское использование.
ФАС одобрила сделку на условиях равного использования высвобождаемого радиочастотного спектра. Сети будут предоставлять в пользование в том числе виртуальным операторам сотовой связи (у «МегаФона» это Yota, а у «Ростелекома» — «Тинькофф Мобайл», «Сбермобайл» и ещё около десятка MVNO).
МТС уже успешно тестирует 5G в Москве. Этот оператор запустил в марте 2021 года несколько десятков пилотных зон в различных частях города; подключиться к ним могут все желающие, нужно лишь зарегистрировать в сети совместимое устройство.
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