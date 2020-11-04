Huawei nova 8 SE

Компания Huawei готовит к выпуску новую модель смартфона — Huawei nova 8 SE. Это будет недорогой аппарат, а его дизайн явно заимствован у осенних новинок Apple.

Huawei nova 8 получил корпус с плоскими гранями и массивный модуль камеры с четырьмя сенсорами. Дизайнеры компании очевидно вдохновлялись дизайном iPhone 12 и пытались сделать так, чтобы новая модель выглядела похожей. Визуальные отличия, конечно же есть, но они минимальны и в целом не бросаются в глаза. Также неизвестно, есть ли у Huawei nova 8 SE «чёлка» в верхней части экрана или производитель ограничился небольшим вырезом для фронтальной камеры.

Huawei nova 8 SE

Huawei даже скопировала расцветку. Смартфон Huawei nova 8 SE, как iPhone 12 Pro, будет выпускаться в том числе в синем цвете.

Полноценный анонс Huawei nova 8 SE запланирован на 5 ноября. Тогда же будут раскрыты его характеристики и стоимость. По слухам, этот смартфон оснащён процессором 720 и 800U, а его основная камера 64-мегапиксельная с дополнительными датчиками на 8, 2 и 2 Мп.


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Источник:

GSM Arena GSM Arena

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