Компания Huawei готовит к выпуску новую модель смартфона — Huawei nova 8 SE. Это будет недорогой аппарат, а его дизайн явно заимствован у осенних новинок Apple.
Huawei nova 8 получил корпус с плоскими гранями и массивный модуль камеры с четырьмя сенсорами. Дизайнеры компании очевидно вдохновлялись дизайном iPhone 12 и пытались сделать так, чтобы новая модель выглядела похожей. Визуальные отличия, конечно же есть, но они минимальны и в целом не бросаются в глаза. Также неизвестно, есть ли у Huawei nova 8 SE «чёлка» в верхней части экрана или производитель ограничился небольшим вырезом для фронтальной камеры.
Huawei даже скопировала расцветку. Смартфон Huawei nova 8 SE, как iPhone 12 Pro, будет выпускаться в том числе в синем цвете.
Полноценный анонс Huawei nova 8 SE запланирован на 5 ноября. Тогда же будут раскрыты его характеристики и стоимость. По слухам, этот смартфон оснащён процессором 720 и 800U, а его основная камера 64-мегапиксельная с дополнительными датчиками на 8, 2 и 2 Мп.
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А тут острые углы под 90 градусов торчит.
Или это так, для красного словца
Единственное, в чем они пожражают сейчас — это создали аналог airpower. Тихо молча в отличие от некоторых)
P.S. И да, совершенно не удивлюсь, если на этой «своей дороге» Samsung в ближайшее время откажутся от комплектных зарядных устройств и бесполезных «загнутых» дисплеев.