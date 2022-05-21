Apple TikTok

Российский офис TikTok обокрали

Александр




По данным ТАСС, злоумышленники проникли в офис TikTok на Большой Якиманке в Москве и вынесли оттуда технику производства Apple, которая использовалась его сотрудниками. Сейчас воров ищет полиция.

Была похищена техника Apple стоимостью более миллиона рублей. Точную сумму ущерба установит следствие.

Примечательно, что замки в дверях офиса остались целы. Это свидетельствует о том, что у воров были ключи, а это значит, что к краже может быть причастен кто-то из действующих или бывших сотрудников российского представительства TikTok. Скорее всего, воры знали, за чем пришли. Они похитили 31 смартфон, восемь смарт-часов и четыре компьютера Apple. Возможно, при проведении следственных мероприятий выяснится, что сумма ущерба значительно превышает обозначенную предварительно.

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Комментарии

+347
samOsebe
бИда-бИда, огорчениеееееее.. и как же теперь будут видосики заливать и отслеживать?
час назад в 15:48
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