Российский офис TikTok обокрали







По данным ТАСС, злоумышленники проникли в офис TikTok на Большой Якиманке в Москве и вынесли оттуда технику производства Apple, которая использовалась его сотрудниками. Сейчас воров ищет полиция.



Была похищена техника Apple стоимостью более миллиона рублей. Точную сумму ущерба установит следствие.



Примечательно, что замки в дверях офиса остались целы. Это свидетельствует о том, что у воров были ключи, а это значит, что к краже может быть причастен кто-то из действующих или бывших сотрудников российского представительства TikTok. Скорее всего, воры знали, за чем пришли. Они похитили 31 смартфон, восемь смарт-часов и четыре компьютера Apple. Возможно, при проведении следственных мероприятий выяснится, что сумма ущерба значительно превышает обозначенную предварительно.

