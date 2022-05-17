iPadOS 15.5 несовместима с macOS 12.3 по одному важному параметру. И это не глюк

Вчера вечером Apple выпустила обновления своих ОС — iOS 15.5, iPadOS 15.5 и macOS 12.4. Эти апдейты в основном устраняют ошибки и приносят совсем немного новых функций. Однако в апдейтах есть один нюанс, который важно знать.
Согласно MacRumors, в iPadOS 15.5 и macOS 12.4 функция «Универсальное управление» вышла из бета-статуса. Теперь она указана в системе без соответствующей пометки. Как следствие, оказалось, что «Универсальный контроль» в iPadOS 15.5 больше не работает с macOS 12.3 или старше, и наоборот.
Это означает, что если вы пользуетесь «Универсальным управлением» и уже обновили свой iPad до iPadOS 15.5, то и Mac тоже придется обновить. И наоборот — если Mac обновился до 12.4, то iPad тоже нужно обновить для корректной совместной работы.
Кстати, чтобы «Универсальное управление» работало, его нужно включить на обоих устройствах. На iPad пройдите в «Настройки» → «Основные» → AirPlay и Handoff → и включите тумблер «Указатель и клавиатура». На Mac откройте «Настройки» → «Мониторы» → «Универсальное управление» и поставьте все «галочки». Для полноценной работы функции необходимо, чтобы оба устройства были привязаны к одному аккаунту iCloud и включенной двухфакторной аутентификацией.
«Универсальное управление» — функция, которая появилась в устройства Apple в начале 2022 года, и позволяет бесшовно управлять сразу несколькими устройствами при помощи одной мыши и клавиатуры. Компания анонсировала её на WWDC 2021 в июне, однако вместе с релизными версиями новых ОС она не вышла. Внедрение «Универсального управления» несколько раз откладывалось, и по факту он стал доступен только в начале весны 2022 года.