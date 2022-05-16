iPhone

Владелец iPhone «накрутил» себе бонусные мили. Способ довольно топорный

Олег

iPhone


Во время международного авиарейса пассажирка забыла в самолете свой iPhone, и он «накрутил» бонусные мили для своей хозяйки. Об этом рассказали в Phone Arena. 

Согласно источнику, семья Регби совершала перелет из Сиднея в Окленд самолетом авиакомпании Qantas. Спустя время после успешного приземления супруга обнаружила, что ее смартфона с ней нет. Глава семьи отследил устройство жены при помощи «Локатора» и обнаружил, что её iPhone находится на пути в Сидней. Австралиец зашел на форум поддержки авиакомпании и написал, что они забыли смартфон в самолете. 

Однако ответ на его сообщение поступил не сразу — за это время iPhone слетал из Сиднея в Гонолулу, вернулся обратно, посетил Окленд и прилетел опять в Сидней. Всё это время семья следила за смартфоном, пока у него не разрядился аккумулятор. 

Регби переживали, что iPhone может загореться на борту — в 2016 году подобный инцидент произошел с iPhone 6, застрявшим между сиденьями самолета всё той же Qantas. Тогда смартфон потерял один из пассажиров, а следующий пришел на его место, попытался подвинуть свое сиденье и пробил аккумулятор устройства. Оно загорелось, к счастью еще до взлета, и бортовой экипаж потушил его. После того случая Qantas изменила конструкцию сидений в своих самолетах. 

Тот самый iPhone 6

История австралийцев окончилась хорошо. С ними связались сотрудники Qantas, сообщили, что оставят их iPhone в службу находок аэропорта. Мистер Регби забрал устройство, которое к тому же «намотало» его аккаунту бонусные мили. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

lonelysoul
+276
lonelysoul
Каким образом телефон наматывал мили без покупки билетов?
Вчера в 12:15
#
Seagull
–878
Seagull lonelysoul
Тот же вопрос. Мили начисляются после покупки билета и законченного перелета
Вчера в 12:27
#
+1
BINSER
По этой логике стюардесса и пилоты имеют возможность «намотать» себе тоже мили🤔
Вчера в 12:20
#
Вася Вотафаков
+4878
Вася Вотафаков BINSER
Зачем? У них перелёт почти бесплатный в любую точку мира.
Вчера в 14:13
#
+19
Mcsimkis Вася Вотафаков
Другим могут помочь намотать. А так, похоже заголовок для привлечения внимания придумали.
Вчера в 14:29
#
BacksBanny
+3
BacksBanny
Бред…
Вчера в 12:41
#
Mers
+3929
Mers
Они что, не проверяют самолёт перед вылетом?
Вчера в 12:51
#
tellurian
+3681
tellurian
Что эта новость делает тут? Жёлтая пресса
Вчера в 13:06
#
Вася Вотафаков
+4878
Вася Вотафаков
Как много вопросов и как мало ответов.
Вчера в 14:13
#
kotkompot
+45
kotkompot
Нельзя намотать мили без покупки билета.
Вчера в 16:19
#
+123
iroccka
Намотало мили в фитнес приложении!!!
Вчера в 19:41
#