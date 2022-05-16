Владелец iPhone «накрутил» себе бонусные мили. Способ довольно топорный

Во время международного авиарейса пассажирка забыла в самолете свой iPhone, и он «накрутил» бонусные мили для своей хозяйки. Об этом рассказали в Phone Arena.Согласно источнику, семья Регби совершала перелет из Сиднея в Окленд самолетом авиакомпании Qantas. Спустя время после успешного приземления супруга обнаружила, что ее смартфона с ней нет. Глава семьи отследил устройство жены при помощи «Локатора» и обнаружил, что её iPhone находится на пути в Сидней. Австралиец зашел на форум поддержки авиакомпании и написал, что они забыли смартфон в самолете.Однако ответ на его сообщение поступил не сразу — за это время iPhone слетал из Сиднея в Гонолулу, вернулся обратно, посетил Окленд и прилетел опять в Сидней. Всё это время семья следила за смартфоном, пока у него не разрядился аккумулятор.Регби переживали, что iPhone может загореться на борту — в 2016 году подобный инцидент произошел с iPhone 6, застрявшим между сиденьями самолета всё той же Qantas. Тогда смартфон потерял один из пассажиров, а следующий пришел на его место, попытался подвинуть свое сиденье и пробил аккумулятор устройства. Оно загорелось, к счастью еще до взлета, и бортовой экипаж потушил его. После того случая Qantas изменила конструкцию сидений в своих самолетах.История австралийцев окончилась хорошо. С ними связались сотрудники Qantas, сообщили, что оставят их iPhone в службу находок аэропорта. Мистер Регби забрал устройство, которое к тому же «намотало» его аккаунту бонусные мили.