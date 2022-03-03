В России снова открылись магазины re:Store. Об этом сообщают отечественные СМИ.
Ранее стало известно, что Apple официально приостановила поставки и продажи своих устройств в России. Онлайн-магазин Apple Russia сейчас отображает заглушку с надписью «Магазин Apple Store в данный момент закрыт». Одновременно с этим российские ритейлеры начали резко повышать цены на «яблочные» девайсы, а большинство и вовсе убрало их из продажи (либо девайсы просто закончились). Ограничения были наложены и на сервисы компании в России.
Сегодня стало известно, что официальный партнер Apple магазин re:Store в Москве снова открылся и продает продукцию компании. Цены, естественно, поднялись, но товар есть — например, в наличии присутствуют несколько моделей iPhone 13. Версия «тринашки» с памятью 256 Гб обойдется вам в 134 990 руб. А вот вариант с 64 Гб отмечен «скоро в продаже», как и, скажем, iPhone SE (2020) — при том, что ценник на него подняли до 59 990 и 66 990 руб.
В наличии также нет почти никаких iPad. Зато можно купить Mac с чипом M1: базовый Air с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб SSD стоит 149 990 рублей, а «прокачанный» Pro 13,3’’ с 16/512 Гб обойдется в 254 990 рублей. Напомним, что в начале февраля базовый MacBook Air с чипом M1 на Tmall можно было приобрести за 80 тысяч рублей.
Ранее мы рассказали, как можно сменить страну обслуживания в Apple ID, чтобы избежать ограничений со стороны Apple.
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Я сам успел взять дней 10 назад ..