В «Google Фото» запущена крутая фишка. Даже у iPhone такой нет

Wildberries ввел плату за возврат товаров. Не забрал — заплатил

Как обновить Google Play Store? Это новая функция в Android

One UI 4.0 на базе Android 12: сроки выпуска для разных моделей Samsung

В iOS 15.2 нашли классную функцию. Мошенники взвоют от неё

Microsoft порадовала всех пользователей Windows 11. Устаревшее приложение стало современным