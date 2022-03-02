Часть магазинов re:Store сегодня была закрыта. Это произошло после того, как компания Apple объявила об остановке поставок своих устройств по всем российским каналам дистрибуции и приостановила работу своего интернет-магазина.
re:Store является премиум-реселлером Apple и после введения санкций в отношении России несколько раз менял цены на устройства в зависимости от курса доллара. Теперь к колебанию курса добавились проблемы с поставками.
Представитель компании Inventive Retail Group (управляет сетями re:Store и Samsung) Людмила Семушина сообщила, что торговые точки re:Store были закрыты временно и скоро снова откроются:
«Решение о закрытии магазинов re: Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме».Когда сеть re:Store возобновит работу и в каком формате, не сообщается. Не исключено, что она начнёт торговать продукцией других брендов.
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rusGuides например))0
Ах да, у нас же ничего не производится…