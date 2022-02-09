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Несмотря на неустанные годы борьбы Роскомнадзора с производителями нелегального контента, пираты продолжают находить укромные местечки для своего существования, а ситуация сложившаяся вокруг пандемии только усугубила ситуацию.

Согласно статистике Роскомнадзора, за 2021 год количество заблокированных ресурсов с пиратским контентом увеличилось вдвое. Ограничение в доступе коснулось порядка 59 тысяч сайтов и их «зеркал». 

Тем не менее согласно аналитическим данным компании WebKontrol, объем нелегального контента на просторах рунета увеличился только на 24% по сравнению с 2020 годом. По мнению аналитиков главным источником распространения пиратства являются сами пользователи, которые щедро делятся запрещенными ссылками в соцсетях. 

Такого же мнения придерживаются эксперты из Group-IB. По их подсчетам количество ссылок на пиратский контент в рунете составляет около 6 миллионов. Количество сайтов выросло с 21,7 до 32,5 тысячи, а число пиратских доменов достигает 197,6 тысячи. На конец января 2022 года было удалено порядка 40 миллионов ссылок.

В связи с ужесточившимися мерами борьбы с пиратством, владельцы заблокированных ресурсов вынуждены искать новые, и более надежные методы обхода ограничений. Самым популярным из них по-прежнему остается смена домена сайта.

По мнению Digital Rights Center за последние десять лет Роскомнадзор так и не научился бороться с пиратством, а на один заблокированный сайт появляется два-три новых ресурса. Пиратский контент по-прежнему популярен у россиян в силу устоявшихся привычек или отсутствия возможности купить подписку на легальный сервис.


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Источник:

Коммерсант Коммерсант

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