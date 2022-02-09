





Сеть супермаркетов «ВкусВилл» открыла для жителей Москвы магазин необычного формата. В нем нет персонала, а оплата производится автоматически. Об этом сообщает сайт Incrussia.ru.Как сообщает источник, первый магазин самообслуживания расположен по адресу ул.Тестовская, 1 в Москве. Ассортимент насчитывает до 220 разных товаров, включая напитки, кулинарию, десерты, свежие фрукты и овощи, а так же бакалея и молочные продукты.Для совершения покупки нужно быть зарегистрированным в официальном приложении «ВкусВилла», к которому привязана ваша банковская карта. При входе сканируется QR-код из приложения. Остается выбрать нужный товар и сложить его в сумку. Оплата спишется с карты автоматически, как только вы покинете супермаркет через специальный турникет.Персонал магазина приходит только по утрам, что бы пополнить запасы продуктовых полок, однако, первое время посетителей встречает консультант, к которому можно обратиться в случае возникновения вопросов.По итогам двух недель работы новый «ВкусВилл» насчитывает около 70 покупок ежедневно. Средний чек покупателя включает 2-3 продукта.