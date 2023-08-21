Ростелеком пояснил за «частичную блокировку» YouTube

Фото: Bleeping Computer
В сети появился комментарий Ростелекома по поводу «мягкой» блокировки YouTube. Подробности рассказали в Forbes.
Ранее мы писали, что новый странный сервис фильтрации YouTube-контента от Ростелекома взбудоражил пользователей рунета. Они посчитали, что готовится некая гибридная блокировка YouTube, при которой часть контента будет заблокирована, а часть — доступна. Теперь ведомство прокомментировало эти слухи.
В сети появился комментарий Ростелекома по поводу «мягкой» блокировки YouTube. Подробности рассказали в Forbes.
Ранее мы писали, что новый странный сервис фильтрации YouTube-контента от Ростелекома взбудоражил пользователей рунета. Они посчитали, что готовится некая гибридная блокировка YouTube, при которой часть контента будет заблокирована, а часть — доступна. Теперь ведомство прокомментировало эти слухи.
«Для внутренней команды тестировщиков был развернут аналитический функционал пользовательского поведения на одной из самых популярных платформ видеохостинга. Полученные данные помогут повысить удобство наших сервисов», — Ростелеком.
Исходя из этой информации, похоже, что Ростелеком готовится не заблокировать YouTube, а как можно лучше настроить союственный конкурирующий сервис.