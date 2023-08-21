Ростелеком пояснил за «частичную блокировку» YouTube

Олег

YouTube

Фото: Bleeping Computer

В сети появился комментарий Ростелекома по поводу «мягкой» блокировки YouTube. Подробности рассказали в Forbes.

Ранее мы писали, что новый странный сервис фильтрации YouTube-контента от Ростелекома взбудоражил пользователей рунета. Они посчитали, что готовится некая гибридная блокировка YouTube, при которой часть контента будет заблокирована, а часть — доступна. Теперь ведомство прокомментировало эти слухи.

«Для внутренней команды тестировщиков был развернут аналитический функционал пользовательского поведения на одной из самых популярных платформ видеохостинга. Полученные данные помогут повысить удобство наших сервисов», — Ростелеком. 

Исходя из этой информации, похоже, что Ростелеком готовится не заблокировать YouTube, а как можно лучше настроить союственный конкурирующий сервис. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

fly666666
+477
fly666666
А я думаю, чё за хня-превью видосов не грузятся.Приложение что ли глючит, а оно вон оно чё
Вчера в 20:31
#
+244
den3221
И на билайне не грузится! Ни на айпаде ни на айфоне.
2 часа назад в 22:01
#
+353
Mikkas
А на андроиде сносно работает 🧐
48 минут назад
#
Seagull
–460
Seagull
"Пояснил за"

Это на каком то быдляцком не образованном написано?
15 минут назад
#