Как полностью отключить рекомендации в YouTube. Это новая функция сервиса



Популярный видеохостинг YouTube отключает рекомендательные алгоритмы для аккаунтов с определенными настройками. Об этом сервис пишет в своем официальном блоге.



Согласно источнику, YouTube меняет условия использования и теперь любой зритель может отключить рекомендательную ленту в приложении или веб-версии сервиса. Всё, что для этого нужно — отключить историю просмотров и почистить её.





Откройте в браузере страницу http://myactivity.google.com/activitycontrols

Авторизуйтесь в аккаунте, который используете для YouTube

Найдите блок «История YouTube»

Выберите «Отключить»

Уберите галочку с пункта «Сохранять информацию о видео, которые вы смотрите на YouTube»

Нажмите «Управление историей»

Выберите «Удалить» → «Удалить всё».



Готово! По новым правилам YouTube рекомендательная лента в вашем аккаунте должна отключиться. В приложении останутся только вкладки с подписками и трендами. Если этого не произошло сразу, попробуйте подождать пару недель — функция раскатывается постепенно для пользователей по всему миру. Готово! По новым правилам YouTube рекомендательная лента в вашем аккаунте должна отключиться. В приложении останутся только вкладки с подписками и трендами. Если этого не произошло сразу, попробуйте подождать пару недель — функция раскатывается постепенно для пользователей по всему миру.