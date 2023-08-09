Как полностью отключить рекомендации в YouTube. Это новая функция сервиса

Олег

YouTube


Популярный видеохостинг YouTube отключает рекомендательные алгоритмы для аккаунтов с определенными настройками. Об этом сервис пишет в своем официальном блоге.

Согласно источнику, YouTube меняет условия использования и теперь любой зритель может отключить рекомендательную ленту в приложении или веб-версии сервиса. Всё, что для этого нужно — отключить историю просмотров и почистить её.

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  • Откройте в браузере страницу http://myactivity.google.com/activitycontrols
  • Авторизуйтесь в аккаунте, который используете для YouTube
  • Найдите блок «История YouTube»
  • Выберите «Отключить»
YouTube
  • Уберите галочку с пункта «Сохранять информацию о видео, которые вы смотрите на YouTube»
  • Нажмите «Управление историей»
  • Выберите «Удалить» → «Удалить всё».
YouTube

Готово! По новым правилам YouTube рекомендательная лента в вашем аккаунте должна отключиться. В приложении останутся только вкладки с подписками и трендами. Если этого не произошло сразу, попробуйте подождать пару недель — функция раскатывается постепенно для пользователей по всему миру. 

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Комментарии

tellurian
+4911
tellurian
Ух ты, прислушались к правилам из России. Мы одни из немногих, кто принял закон о рекомендательных механизмах.
2 часа назад в 15:38
#
+713
Paspartu
Нет уж. У меня там всё четко настроено
2 часа назад в 15:55
#
Дмитрий Могучев
+130
Дмитрий Могучев
Лучше бы наладили качество , при хорошем интернете все равно 720p.хотя в настройках стоит 1080p. Не понимаю почему так. Не у меня же одного наверное такое. Приходится вручную переключать на 1080.
2 часа назад в 16:13
#
tellurian
+4911
tellurian Дмитрий Могучев
Я в настройках приложения выставил максимум вне зависимости от типа подключения сотовая или WiFi . Проверьте. Тоже бесило такое.
час назад в 16:57
#
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