YouTube начал отключать видео у тех, кто блокирует рекламу

Александр

Пользователи YouTube заметили неприятное нововведение. Если в браузере установлено расширение, блокирующее рекламу, появляется предупреждение с просьбой отключить или удалить его. Если это не сделать, то после показа ещё трех видео плеер отключается.

YouTube предлагает избавляться от рекламы официальным методом — оформлением премиум-подписки, которая стоит 14 долларов в месяц или 140 долларов в год. В России платная подписка недоступна, но и рекламы в видеороликах тоже нет, поскольку YouTube больше не позволяет россиянам монетизировать контент через встроенные рекламные механизмы.



Примечательно, что расширения для блокировки рекламы свободно распространяются в веб-магазине Chrome. Google не удаляет их и не блокирует использование в браузере, ограничиваясь лишь предупреждениями в своих сервисах.

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Комментарии

tellurian
+4925
tellurian
Кому не нужны история и рекомендации, уйдут на альтернативные плееры.
2 часа назад в 15:40
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