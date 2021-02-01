





В России, начиная с сегодняшнего дня (1 февраля), вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они обязывают социальные сети удалять сообщения содержащие нецензурную брань. Этот законопроект был одобрен Госдумой в конце прошлого года.С 1 февраля 2021 года соцсети должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент. Закон запрещает публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. Помимо этого, к запрещенному контенту также относятся статьи, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.Социальные сети должны принимать решения о блокировки недопустимых материалов в течение суток с момента выявления такого контента. В спорных ситуациях платформа может обратиться в Роскомнадзор. В целях мониторинга ведомство создаст реестр соцсетей, в который включат сайты с возможностью создавать личные страницы и общаться с другими пользователями, а суточная посещаемость на территории РФ должна составлять более 500 тысяч человек.За невыполнение требований об удалении запрещенного контента для социальных сетей предусматриваются штрафы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.