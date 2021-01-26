Эстонский агрегатор такси Bolt планирует зайти на российский рынок, в том числе в Москву. Об этом рассказала его PR-служба.
Bolt уже работал в России, но только в Санкт-Петербурге, причём к концу 2020 года начал показывать признаки сворачивания деятельности (пассажирам приходилось очень долго ждать машину). Агрегатор сменит бизнес модель — его партнёры смогут под брендом Bolt оказывать услуги пассажирских перевозок, доставки еды, проката самокатов и электровелосипедов. По такой же модели Bolt начнёт работать в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Компания Bolt основана в 2013 году. Среди её инвесторов есть Didi — это китайский сервис такси, который в 2020 году начал оказывать услуги в нескольких российских городах.
Европейская транспортная платформа Bolt запускает новую франчайзинговую программу Bolt Franchise, которая позволит компании увеличить присутствие на российском рынке. Пока воспользоваться услугами такси-агрегатора можно только в Санкт-Петербурге — на данный момент клиентам доступны сервис вызова такси и аренда электросамокатов. С помощью франчайзинговой программы Bolt намерена охватить другие города и расширить спектр услуг на российском рынке.
Bolt планирует расширить свою деятельность в новых регионах с помощью программы Bolt Francise: помимо России программа будет доступна в том числе для Латинской Америки и Азии. Франшиза ключает в себя услуги такси, доставки еды, а также аренду электросамокатов и электровелосипедов.
Компания будет работать с локальными партнерами, которые по договору франшизы смогут предоставлять услуги под брендом транспортной платформы в обмен на процент выручки. Предприниматели, которые подключатся к Bolt Franchise, будут руководить ключевыми процессами на локальном рынке, в том числе заниматься маркетингом, клиентской поддержкой, подбором и наймом водителей и курьеров. Партнеры получат возможность работать под брендом Bolt и выбрать один или несколько сервисов, включая прокат автомобилей, скутеров или электровелосипедов, а также доставку еды.
ФАС считает, что российский рынок такси сильно монополизирован. Его делят между собой три сильных игрока: ООО «Яндекс.Такси» (бренды «Яндекс.Такси» и Uber), ООО «Управление Регионами» (бренд Maxim) и группа лиц в составе Fasten CY Limited (бренды «Везёт», «Фастен», «Лидер», «Минимум», «РедТакси» и «Сатурн»). Доля других агрегаторов невелика, а мелкие таксопарки были выдавлены с рынка демпингом и остались разве что в небольших городах, жители которых не доверяют агрегаторам и мобильным приложения, поскольку привыкли заказывать такси по телефону или ловить автомобили «рукой» на улице.
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К стати некоторые волители «иностранцы» из яндекс такси могут смело перейти туда, они принимают заказы и не едут или едут в другую сторону, ебучие упыри