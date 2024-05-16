Создано ружье против электросамокатов. Один выстрел и приехали

Специальным оружием снабдят британских полицейских. Так они смогут расправляться с грабителями и нарушителями ПДД.
Об этом пишет издательство Guardian. По словам начальника полиции, устройство чем-то напоминает эктоплазменный бластер из фильма «Охотники за приведениями». Он хранится в заплечных рюкзаках у сотрудников порядка и позволяет отключать электросамокат на ходу. При поражении «пушка» заставляет систему безопасности транспорта остановится, думая, что случился перегрев двигателя.
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Подобные устройства уже используют для остановки автомобилей, однако для более компактных средств передвижения зона ее воздействия слишком велика и может зацепить случайных водителей. Пока гаджет показали на выставке технологий в Фарнборо и тестируют на предмет безопасности для человека.