Создано ружье против электросамокатов. Один выстрел и приехали

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Специальным оружием снабдят британских полицейских. Так они смогут расправляться с грабителями и нарушителями ПДД.Об этом пишет издательство Guardian. По словам начальника полиции, устройство чем-то напоминает эктоплазменный бластер из фильма «Охотники за приведениями». Он хранится в заплечных рюкзаках у сотрудников порядка и позволяет отключать электросамокат на ходу. При поражении «пушка» заставляет систему безопасности транспорта остановится, думая, что случился перегрев двигателя.Подобные устройства уже используют для остановки автомобилей, однако для более компактных средств передвижения зона ее воздействия слишком велика и может зацепить случайных водителей. Пока гаджет показали на выставке технологий в Фарнборо и тестируют на предмет безопасности для человека.