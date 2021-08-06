6 августа 1991 года был запущен первый в мире сайт. Это случилось почти через полтора года после появления технологии, благодаря которой появился интернет.
Создатель интернета, самого первого сайта и сетевых технологий, которые используются по сей день, — английский учёный Тим Бернерс-Ли. Он до сих пор довольно активен, одна из его недавних инициатив — попытка полной реформации интернета, которая подразумевает в том числе борьбу с монополистами и появление равных возможностей для всех.
Заглавная страница первого в мире сайта размещается по адресу info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Там первые пользователи сети могли узнать, как создать собственный сервер для размещения сайтов. На info.cern.ch также содержался каталог веб-ресурсов (когда их ещё было очень мало).
Первый сайт был написан на языке HTML, который создал Тим Бернерс-Ли, и размещался на компьютере в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям). Примечательно, что сервер рабтал на компьютере NeXT — эту компанию создал Стив Джобс в перерыве между тем как он возглавлял Apple.
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