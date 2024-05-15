Лучший эмулятор консолей RetroArch теперь доступен на iPhone

В App Store появилось сразу два крутейших эмулятора ретро-консолей — легендарный RetroArch и не менее популярный PPSSPP.
Первый позволяет запускать игры от NES, PC Engine, Nintendo DS, Game Boy Advance, Virtual Boy, Neo Geo Pocket и даже PSP, а второй предназначен только для эмуляции культовой портативки Sony.
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Стоит отметить, что RetroArch по сути не является самостоятельным эмулятором, а скорее выступает удобным интерфейсом с набором ядер различных опенсорс-эмуляторов. Он предлагает функции онлайн-игры, переназначение кнопок, быструю перемотку, управление гироскопом и перенос сейвов.
Скачать RetroArch и PPSSPP можно из App Store абсолютно бесплатно. Жаль, что Yuzu не дожил до этого момента, иначе мы смогли бы и Nintendo Switch эмулировать на iPhone.