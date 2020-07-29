Samsung запустила собственного виртуального ассистента Bixby в 2017 году. Компания пыталась различными способами подтолкнуть пользователей к его использованию. В основном всё крутилось вокруг отдельной клавиши для запуска помощника. Несмотря на это, он не стал интересен поклонникам Galaxy.
В линейке Galaxy S10 производитель решил отказаться от выделенной клавиши Bixby. Если верить последним данным, Samsung рассматривает возможность отказа от своего помощника в пользу Google Ассистента.
Reuters сообщает, что Google пытается заставить Samsung отказаться от своих собственных сервисов, таких как Galaxy Store и Bixby. Поисковый гигант предлагает различные финансовые стимулы в таком ключе, в том числе получение доли доходов с приложений. Не только Google, но и другие компании заключают партнерские соглашения с производителями гаджетов. Например, различные приложения Microsoft предустановлены на устройствах Samsung.
Таким образом мы можем не увидеть Bixby и Galaxy Store в будущих устройствах южнокорейской компании. Сообщается, что Samsung и Google стремятся прийти к соглашению до конца этой недели.
Представитель Samsung сообщил, что они будут предоставлять свои собственные сервисы, но будет тесно сотрудничать с Google и другими партнерами, чтобы предложить пользователям лучшие приложения. В Google отмечают, что они продолжают обсуждать с партнерами различные условия по улучшению пользовательского опыта.
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