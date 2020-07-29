





Samsung запустила собственного виртуального ассистента Bixby в 2017 году. Компания пыталась различными способами подтолкнуть пользователей к его использованию. В основном всё крутилось вокруг отдельной клавиши для запуска помощника. Несмотря на это, он не стал интересен поклонникам Galaxy.В линейке Galaxy S10 производитель решил отказаться от выделенной клавиши Bixby. Если верить последним данным, Samsung рассматривает возможность отказа от своего помощника в пользу Google Ассистента.Reuters сообщает, что Google пытается заставить Samsung отказаться от своих собственных сервисов, таких как Galaxy Store и Bixby. Поисковый гигант предлагает различные финансовые стимулы в таком ключе, в том числе получение доли доходов с приложений. Не только Google, но и другие компании заключают партнерские соглашения с производителями гаджетов. Например, различные приложения Microsoft предустановлены на устройствах Samsung.Таким образом мы можем не увидеть Bixby и Galaxy Store в будущих устройствах южнокорейской компании. Сообщается, что Samsung и Google стремятся прийти к соглашению до конца этой недели.Представитель Samsung сообщил, что они будут предоставлять свои собственные сервисы, но будет тесно сотрудничать с Google и другими партнерами, чтобы предложить пользователям лучшие приложения. В Google отмечают, что они продолжают обсуждать с партнерами различные условия по улучшению пользовательского опыта.