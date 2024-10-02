Samsung откажется от выпуска Galaxy S25

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung планирует отказаться от базовой модели своей флагманской линейки Galaxy S. Об этом пишет Phone Arena.

Новыми подробностями поделился известный инсайдер Ice Universe. По его словам, Samsung всерьез рассматривает вариант отказа от одной из моделей смартфона в линейке Galaxy S25 — и всё из-за китайских брендов. Базовые смартфоны Galaxy S просто не выдерживают конкуренции с китайскими по идентичной цене. К примеру, грядущий Oppo Find X8 будет иметь сверхтонкие рамки и корпус, а также флагманское «железо».

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Если описанные планы Samsung осуществятся, то в следующем году мы увидим только Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Стоит ли ожидать бюджетной версии Galaxy S25 FE, пока тоже неясно. Есть вероятность, что эта модель останется, но станет хуже и дешевле. 

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Источник:
Phone Arena
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