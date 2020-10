Владельцы Galaxy S9 и S9+ начинают получать последнее крупное обновление для своих смартфонов. Samsung выпускает апдейт с оболочкой One UI 2.5 для этих устройств спустя несколько дней после выпуска обновленного ПО для Galaxy Note 9 . Программное обеспечение с версией прошивки G96xFXXUCFTJ2 стало доступно в Германии и вскоре должно появиться в других странах.Если у вас имеется Galaxy S9 и S9+, то вы сможете загрузить обновление с One UI 2.5 по воздуху, нажав на кнопку «Загрузить и установить» в разделе «Обновление ПО» системных настроек.Среди основных нововведений One UI 2.5 поддержка беспроводного режима для функции DeX, которая позволяет запускать его на любом телевизоре с возможностью зеркального отображения экрана. Помимо этого, в клавиатуре появился встроенный поиск по YouTube и функция разделения в ландшафтной ориентации. Также была прокачана функциональность камеры, включающая возможность настройки продолжительности записи в режиме Single Take и выбора разрешения видео.