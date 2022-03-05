Центральный банк России предупредил россиян о том, что они могут испытывать проблемы с денежными переводами внутри страны. Об этом сообщили несколько российских СМИ со ссылкой на заявление ведомства.
По словам Минцифры, телеком-провайдеры в данное время сейчас борются с повышенным уровнем DDoS-атак на свои сервера. По этой причине внутрироссийские банковские переводы с использованием «Системы Быстрых Платежей» могут проходить с задержкой. Некоторые операции даже могут завершаться ошибкой — их потребуется провести повторно.
Если вы столкнулись с замедлением работы СБП, попробуйте совершить перевод чуть позже.
Ранее мы сообщали, что хакерская группировка Anonymous записала видеоугрозы в адрес России.
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Источник:
Система НеБыстрых Платежей