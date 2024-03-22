Самые крупные и востребованные ПВЗ Ozon рискуют закрыться навсегда

С апреля 2024 года Ozon введёт сервисный сбор с пунктов выдачи заказов. Некоторые владельцы ПВЗ уже пригрозили закрытием, но Ozon оперативно отработал негатив, попытавшись успокоить и их, и покупателей — якобы для большинства точек размер сбора составит всего 1 рубль в месяц. Бизнесмены подсчитали, что некоторым из них придётся потерять гораздо больше — вплоть до 40% от всей своей выручки.
По данным Forbes, сервисный сбор затронет пункты выдачи с оборотом более 2,2 млн рублей в месяц, а размер платы будет зависеть от нескольких факторов, в том числе плотности населения и средней ставки за аренду помещений в населённом пункте. Для пунктов с оборотом ниже указанной суммы сбор составит 1 рубль в месяц.
Ассоциация участников рынка электронной коммерции провела опрос, в котором приняли участие более 600 владельцев ПВЗ. 52% из них указали, что, по их подсчётам, им придётся выплачивать от 20 до 70 тысяч рублей в месяц с каждой точки, что примерно составляет 30-40% от выручки. Остальные 48% пока не достигли такого оборота, чтобы размер сбора превысил символическое значение, но они опасаются, что в будущем это затронет и их — если выручка станет выше или Ozon решит распространить ту же практику на все ПВЗ без исключения.
Владелец двух ПВЗ в Великом Новгороде рассказал, что его выручка составляет в среднем 550 тысяч рублей, и с апреля он должен будет платить сбор в размере около 70 тысяч. Собственник крупного ПВЗ в Санкт-Петербурге с оборотом 13 млн рублей в месяц подсчитал, что Ozon будет удерживать с него 146 тысяч рублей.
Сервисный сбор будет удерживаться с выручки, то есть всех денег, что ПВЗ получает от Ozon за выдачу товаров и другие оказываемые услуги (например, приём заказанных товаров обратно). Из этой же выручки собственники пунктов оплачивают зарплату, аренду, коммунальные услуги и налоги, обновляют оборудование и канцтовары. Многие из них опасаются, что после введения сбора их прибыль снизится настолько, что их бизнес станет убыточным или будет приносить настолько маленький доход, что будет целесообразно отказаться от него. Существуют и конспирологические теории: некоторые считают, что Ozon хочет избавиться от наиболее крупных ПВЗ и открыть вместо них пункты, которыми будет владеть самостоятельно.
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