Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Такое решение владельцы ПВЗ приняли в связи с введением нового сервисного сбора. Покупателям предлагают планировать крупные покупки заранее, поскольку получить их можно будет не везде, а по всем вопросам обращаться в Ozon.
14 марта Ozon сообщил о новом сервисном сборе, который пойдет на привлечение новых клиентов и для «большинства» владельцев ПВЗ станет незаметным. Сумма сбора будет зависеть от плотности населения в городе, где расположен ПВЗ, средних расходов на аренду и оборота пункта. При этом суммы вознаграждения остались прежними — максимум 5% от общего оборота.
Чтобы снизить суммы сбора некоторые представители Ozon’a предлагают открыть еще один ПВЗ на того же владельца или купить уже готовый пункт с невысоким оборотом и включить его в свою сеть.
Владельцы ПВЗ не поддержали эту меру и заявляют, что их доход снизится на 30–40%, а на десятках пунктов уже появились распечатки с предупреждениями для клиентов.
Сам маркетплейс не видит в этом поводов для тревоги:
«Сегодня по техническим причинам не работает 0,5% пунктов — на обычном уровне. Сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц. Более значимая сумма будет только у малой части пунктов— и это самые высокоприбыльные точки».
Тем не менее для тех кто несколько лет пользовался услугами определенной точки, стоит проверить, будет ли она работать после вступления новых правил маркетплейса.