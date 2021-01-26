В декабре 2020 года «Сбер» запустил бета-тестирование облачного игрового сервиса SberPlay. До сих пор пользоваться им можно было бесплатно, но скоро будут введены платные тарифы.
В телеграм-чате SberPlay были опубликованы эти тарифы. Они приблизительные и могут со временем измениться.
В SberPlay будет как минимум два тарифа. Первый — почасовой с поминутной тарификацией или оплатой за отыгранное время, стоимость доступа составляет 1 рубль в минуту или 60 рублей за час. Второй тариф — безлимитный доступ на 30 дней за 799 рублей.
Когда SberPlay введёт эти тарифы, неизвестно, но можно предположить, что это произойдёт 1 февраля.
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