SberPlay

В декабре 2020 года «Сбер» запустил бета-тестирование облачного игрового сервиса SberPlay. До сих пор пользоваться им можно было бесплатно, но скоро будут введены платные тарифы.

В телеграм-чате SberPlay были опубликованы эти тарифы. Они приблизительные и могут со временем измениться.

В SberPlay будет как минимум два тарифа. Первый — почасовой с поминутной тарификацией или оплатой за отыгранное время, стоимость доступа составляет 1 рубль в минуту или 60 рублей за час. Второй тариф — безлимитный доступ на 30 дней за 799 рублей.

Когда SberPlay введёт эти тарифы, неизвестно, но можно предположить, что это произойдёт 1 февраля.


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Источник:

vc.ru vc.ru

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