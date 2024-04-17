«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?

Александр

Сбербанк


Недавно «Сбербанк» объявил о нововведениях в программе лояльности «СберСпасибо», а теперь рассказал о том, как изменятся условия обслуживания «СберКарты» — самой популярной и востребованной дебетовой карты в этом банке. Изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года.

Как и прежде, предусмотрена плата за обслуживание карты — 150 рублей в месяц, но этого списания можно избежать, если подключить «СберПрайм», тратить с карты от 5000 рублей в месяц, держать на ней не менее 20 тысяч рублей и не допускать уменьшения этой суммы или получать на неё зарплату, пенсию или стипендию.

Бонусы и прочие привилегии перестанут зависеть от размера трат и выполнения заданий. Вместо этого клиент сможет самостоятельно выбирать категории покупок с кэшбэком до 10% — 3 из 8 предложенных без подписки «СберПрайм» и 5 категорий, если она подключена. Подписка стоит от 99 рублей в месяц или 990 рублей в год и выше в зависимости от включённых в неё сервисов и преимуществ. Как и прежде, обладатели подписки получают дополнительный кэшбэк в «МегаМаркете», поэтому расходы на неё могут с большим запасом окупиться с первой же крупной покупки.

Если у клиента другая карта (например, Visa Classic Momentum), он может бесплатно перейти на тариф «СберКарта» с сохранением прежнего номера карты и того же счёта. К счастью, «Сбербанк» не будет по собственной инициативе переводить клиентов с одного тарифа на другой, поэтому сохранится возможность пользоваться картами бесплатно без выполнения каких-либо условий.

С 1 мая «Сбербанк» также поменяет условия снятия наличных с дебетовых карт в банкоматах и кассах: в сутки до 300 тысяч, а в месяц до 3 млн рублей.
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Комментарии

+21
godspell
А эти как всегда, впереди планеты всей. Как же бабуленек не отжать у народа принудительно, раз сами не хотят подключать всякую ……
Сегодня в 14:24
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Дмитрий Могучев
+332
Дмитрий Могучев
Чё то я совсем не понял ничего 🤪 а зачем мне этот новый тариф то ? Что бы что ? В чем приколюшки?
2 часа назад в 14:42
#
Доминика Павлова
0
Доминика Павлова
Новая программа "СберСпасибо" с выбором категорий бонусов каждый месяц и кешбэком до 10% с подпиской "СберПрайм" звучит очень привлекательно.
час назад в 15:41
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