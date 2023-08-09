Семь нововведений, которые появились в iOS 17 beta 5

Компания Apple распространяет пятую бета-версию своей iOS 17 для разработчиков, и в ней уже найдены несколько заметных нововведений. Система постепенно меняется в мелочах, благодаря которым ваш опыт взаимодействия с ней станет свежее и удобнее.
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- Live Voicemail. Пояснение для «живой» голосовой почты изменилось и стало более понятным. Теперь iPhone четко поясняет, что «звонок переадресован на голосовую почту» и приглашает записать голосовое сообщение после гудка. Ранее смартфон писал, что «человек может взять трубку», и это путало некоторых пользователей.
- Отслеживание настроения. Новая функциональность «Здоровья» получила несколько свежих анимаций и элементов дизайна — Apple продолжает «допиливать» интерфейс прямо на ходу.
- App Store. На кнопках «Загрузить» и «Открыть» возле приложений больше не используются заглавные буквы. Теперь надписи выглядят аккуратнее — первая заглавная буква, а остальные строчные.
- Safari. Теперь при входе в «Частный доступ» появляется поясняющее окно; оно сообщает, что пользователь может заблокировать свой журнал посещений и предлагает кнопку включения этого режима.
- Поиск пульта Siri Remote. Теперь при открытии приложения Remote в Центре управления пользователь видит всплывающее окно, описывающее функцию поиска пульта в «Локаторе».
- Команды. Apple разнообразила иконки различных команд, связанных с одним и тем же приложением. Например, для действий в Safari ранее использовалась иконка Safari, а теперь добавлены разные значки.
- iMessage. Apple доработала экран обмена данными с друзьями: теперь гораздо проще понять разницу между «ограниченным» и «полным» доступом. Речь идет о функции «В пути», при которой пользователь iOS может предоставить близкому человеку доступ к своим перемещениям.
Если в свежей прошивке будут найдены другие нововведения, мы сразу же о них расскажем. Обо всём, что уже было найдено в этой ОС, можно прочесть по тегу iOS 17.
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