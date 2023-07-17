Широкие возможности многозадачности в смартфонах на примере HUAWEI nova 11 Pro

Артем
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Удаленная работа для многих стала привычным ритмом жизни, а ноутбук её главным инструментом. Однако даже самый компактный лэптоп не всегда удобно носить с собой. Тут на выручку приходят смартфоны. Создавая прошивку EMUI, разработчики HUAWEI сделали не только приятный интерфейс, но и многофункциональный инструмент, способный выполнять сложные задачи. Мы расскажем, как использовать карманный гаджет максимально продуктивно, даже если переносного ПК не оказалось под рукой.

В этой статье мы рассмотрим функции многозадачности на примере смартфона HUAWEI nova 11 Pro, обзор которого вы можете почитать здесь. Это гаджет предфлагманского уровня с интересным дизайном и мощной начинкой.

Режим разделенного экрана

Функция позволяет работать с двумя приложениями одновременно. Допустим, нужно провести расчеты данных таблицы. Для этого нужен источник и калькулятор. Конечно, можно переключаться между запущенными приложениями, но гораздо удобнее, когда вся информация есть перед глазами. Так нам не придется запоминать длинные числа, а шанс совершить ошибку значительно снижается. Режим разделенного экрана активируется просто:

  • Открываем страницу с информацией в поисковике, заметках или сохраненных документах
  • Проводим пальцем от нижней части экрана к центру и перетаскиваем окно в левый верхний угол на иконку разделения экрана
  • Затем открываем калькулятор
Экран делится на два активных приложения. Размер окон можно менять, передвигая разделительную линию вверх или вниз. Так мы получим больше информации на одном из экранов.

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Если нужно поменять экраны местами удерживаем палец на полупрозрачной линии вверху нужного приложения и передвигаем на противоположную сторону. 

Функция «картинка в картинке» для YouTube доступна только по подписке. С помощью разделения экрана пользоваться этой фишкой можно бесплатно. Это удобно если нужно записать важную информацию из онлайн-трансляции — сверху запущен ролик, снизу пишем текст в заметки или переписываемся в мессенджерах.

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Разделение экрана работает как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации, кому как удобнее.

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Если такой сценарий вам не подходит и хочется видеть полноценную страницу сайта, HUAWEI придумали альтернативный способ многозадачности.

Режим плавающего окна

Эта функция позволяет открывать одно приложение на весь экран, а второе в окне поменьше. Его размер можно подогнать, переместить в любое место на дисплее или спрятать. Один тап и оно снова готово к работе. Вот как это сделать.

  • Делаем свайп от правого или левого края к центру, не отпуская пальца
  • Выбираем приложение из появившейся панели или нажимаем 4 окошка для полного списка
  • Разворачиваем на весь экран — иконка в левом верхнем углу
  • Аналогичным свайпом выбираем следующее приложение
Теперь второе окно будет наложено поверх основного приложения.

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Чтобы поменять размер, тянем нижний угол по диагонали вверх, так мы сможем видеть больше информации на экране и свободно пользоваться инструментами.

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Расположение дополнительного приложения можно менять по своему усмотрению. Оно перемещается за черточку, а коротким удержанием переключается в режим разделения. 

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Если в данный момент второй экран не нужен, его можно убрать, перетащив на край дисплея или нажатием на иконку «свернуть». Приложение спрячется в кнопку управления, а по тапу вернется обратно.
Есть и альтернативный вариант вывести дополнительное окно:

  • Открываем страницу с информацией в поисковике, заметках или сохраненных документах
  • Проводим пальцем от нижней части экрана к центру и перетаскиваем окно в правы верхний угол на соответствующую иконку разделения экрана
  • Затем запускаем дополнительное приложение — оно станет основным
Таким образом мы получаем мгновенный доступ к нужной паре инструментов в полноэкранном режиме. Можно одновременно вести партию в игре и не бояться пропустить важную новость или ответить на сообщение из соцсетей. Однако многооконный режим можно использовать как связку из нескольких приложений для выполнения целого ряда задач.

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Быстрый доступ к плавающим окнам

Что если, от нас требуется не только сделать расчеты, но записать полученные результаты, а документ разослать их по электронной почте, соцсетям и мессенджерам? Для этого в смартфонах HUAWEI реализован удобный и быстрый доступ через панель плавающих окон. Работает он по принципу открытых вкладок на ноутбуке. Собираем нужные инструменты в одном месте и переключаемся между ними по мере выполнения задач.

  • Делаем свайп от правого или левого края к центру, удерживая палец
  • Выбираем приложение из появившейся панели или нажимаем 4 окошка для полного списка и сворачиваем иконкой «-»
  • Повторяем действия
Все выбранные программы переносятся на панель быстрого доступа. Она отображается в виде полупрозрачной кнопки с края экрана.

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Ее можно перемещать на противоположную сторону, выше или ниже, а при коротком нажатии открывается весь список важных для работы приложений. Ненужные инструменты можно закрыть на «крестик» или удалить все сразу, перетащив кнопку панели в корзину.

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Главное преимущество функции — структурированность. Не надо каждый раз искать нужное приложение в открытых через нижний свайп вкладках, все уже собрано в одном месте. Впрочем, пополнять список можно в любой момент, но согласитесь, гораздо приятнее, когда все налажено и готово к работе.

Функция SuperHub и продвинутые заметки

Случается, что файлы из разных форматов нужно собрать в одном месте, быстро перекинуть на ПК или создать информативную заметку. Допустим, мы собрали материал для поста: сделали красивые снимки, написали текст на смартфоне, пока были в дороге, набрали дополнительных источников из интернета и примеры на видео. Чтобы не перетаскивать проделанную работу по одному файлу, HUAWEI создали удобную утилиту — SuperHub. Она позволяет собрать контент с разных экранов и папок и перемещать все вместе или только выбранные файлы. Научиться этому просто:

  • Делаем свайп от правого или левого края к центру, не отпуская пальца
  • Выбираем SuperHub
  • На появившуюся панель перетаскиваем нужные файлы: фото, видео, тестовые документы из разных папок смартфона
Чтобы выбрать один или несколько файлов из SuperHub, задерживаем палец на стопочке и помечаем галочкой те, с которыми хотим взаимодействовать. Их можно отправить на ноутбук благодаря «Суперустройству» — фирменной экосистеме HUAWEI или перетащить в открытое приложение «Заметки», «Почта» или отдельную папку.
К слову, заметки здесь не просто стандартный блокнот. Благодаря системе SuperMemo, к тексту прикрепляются документы, иллюстрации или фото, кликабельные ссылки, видеоролики, а также аудиофайлы, если нужен пример музыкального сопровождения. Все это можно отправить электронным письмом или через мессенджеры. Если заметка содержит только текст и фото, ее можно отправить как изображение. Если форматов больше, лучше перекинуть документом. 

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Создавая мультимедийные заметки, вы не потеряете собранную информацию в сотнях фотографий и файлах загрузки, а друзья и коллеги смогут полноценно оценить ваши впечатления или принять участие в редактировании важного материала.

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Большинство современных смартфонов стараются быть универсальными, но не у всех получается добиться должного результата. Смартфоны HUAWEI притягивают интуитивностью работы и в этом их явное преимущество перед конкурентами. Всё просто и понятно, стоит только попробовать. А широкие возможности встроенных функций выручают даже в самых сложных обстоятельствах.
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