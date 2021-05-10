





Бум криптовалют позволил совершать сделки, которые были невозможными еще с десяток лет назад: например, основатель Twitter Джек Дорси продал право владения своим первым твитом за почти 3 миллиона долларов: эта информация была записана с помощью NFT-токена в блокчейн эфира, и будет там существовать до тех пор, пока эту криптовалюту майнят.И теперь канадская компания Geometric Energy Corporation пошла еще дальше: она оплатила шуточной криптовалютой Dogecoin запуск настоящего спутника DOGE-1 при помощи ракеты Falcon 9 от SpaceX. Что интересно, эта криптовалюта стала резко расти последние полгода после твитов Илона Маска в ее поддержку, до этого она практически никому не была нужна, так как создал ее шутки ради один человек за три часа.Однако эта сделка показывает, что Dogecoin, да и вообще криптовалюты, вполне себе серьезный способ оплатить услугу. Так, исполнительный директор Geometric Energy Сэмюэл Рид заявил, что «официально заключив сделку такого масштаба при помощи Dogecoin, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили эту криптовалюту в качестве расчетной денежной единицы в космическом секторе». Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро с ним согласен: «Эта миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли».Что касается самого спутника DOGE-1, то он как раз наименее интересен во всей этой истории: по сути это 40-килограммовый кубсат с различными датчиками и камерами для изучения Луны, который планируется запустить в 2022 году. В качестве полезной нагрузки он будет нести несколько «объектов цифрового искусства» от GeometricLabs Corporation и Geometric Gaming Corporation.