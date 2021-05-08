В iOS 14.5 компания Apple добавила в систему технологию App Tracking Transparency. Это новая настройка конфиденциальности, которая запрещает приложениям собирать персональные данные пользователей, если те не дали на это прямого разрешения.
В итоге крупные соцсети, зарабатывающие на рекламе, были недовольны таким поступком Apple и даже решили пойти по пути «запугивания» пользователей — однако, как показывает статистика аналитической компании Flurry, без особого успеха. По их данным, лишь 4% пользователей в США активировали соответствующий переключатель в настройках и дополнительно разрешили программам собирать данные о себе. По миру эта цифра больше, 12%, однако ее также нельзя назвать серьезной.
К тому же нужно учесть, что по умолчанию сбор пользовательских данных отключен, и приложения даже не могут ввести системный запрос об этом. С учетом того, что далеко не все владельцы iPhone или iPad следят за изменениями в апдейтах, велик шанс того, что многие пользователи просто не знают о том, что в настройках появился новый переключатель, отвечающий за слежку.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
у меня в семье 5 iдевайсов и только маме глубоко """" на эти обновления. но ее обновляем мы и айфон и часы у нее всегда на актуальной прошивке
Мир несколько больше и сложнее, Ирочка )