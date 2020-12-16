«Процессор может применять биометрическую систему для нескольких целей, например, идентификация пользователя, разблокировка устройства и авторизация в приложениях», — говорится в патентной заявке.







Согласно двум недавно опубликованным патентным заявкам, Apple изучает возможность добавления Touch ID и камеры под дисплеем в Apple Watch.Первая заявка, зарегистрированная Управлением по патентам и товарным знакам, получила название «Электронное устройство с блокировкой при помощи биометрической сенсорной системы». В документации объясняется, как сканер отпечатков пальцев Touch ID может быть интегрирован в боковую кнопку Apple Watch и для каких целей он может послужить.Сейчас в Apple Watch для защиты используется пароль, который часы не запрашивают снова, пока устройство не будет снято с запястья. Биометрическая система позволит Apple гарантировать владельцам гаджета более высокий уровень безопасности. Реализация очень похожа на сенсор Touch ID в кнопке питания недавно представленного iPad Air четвертого поколения, который доказывает, что Apple по-прежнему заинтересована в развитии этой технологии.Вторая заявка называется «Электронные устройства с двухступенчатым дисплеем». В ней описывается, как можно разместить камеру и вспышку под экраном, которые видны снаружи только при необходимости.Технология такого экрана также будет доступна и для других устройств компании, таких как iPhone. Таким образом Apple может избавиться от выреза в дисплее с датчиками Face ID.Описанный метод работает путем наслоения массива пикселей для отображения картинки и внешнего слоя с ячейками модулятора света, которые могут блокировать свет или стать прозрачными. Некоторые из этих ячеек могут перевестись в прозрачный режим для формирования окна, чтобы камера могла функционировать.Это двухступенчатое решение для отображения имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что каждый слой может реагировать по-разному. Например, один быстрый для видео и анимации, а другой медленный для показа статических изображений или текста. Это также может увеличить время автономной работы Apple Watch.Хотя патенты не раскрывают ближайшие планы Apple в отношении смарт-часов, они предлагают возможное понимание того, что компания исследует и разрабатывает. Наличие датчика Touch ID и камеры, безусловно, будет серьезным обновлением Apple Watch по сравнению с текущим поколением устройств.На прошлой неделе глава Apple Тим Кук в своем интервью намекнул, что в Apple Watch может появиться еще больше сенсоров. Отвечая на вопрос у будущем продукта, он сказал, что компания всё еще находится в начале пути, отметив, что они тестируют «умопомрачительные» возможности в своих лабораториях. Пока неизвестно, будут ли добавлены Touch ID и камера в Apple Watch следующего поколения, но нетрудно представить, что купертиновцы могут внедрить их в ближайшем будущем.