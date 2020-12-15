





Apple в iOS 14.3 незаметно добавила новую функцию для Siri, которая позволяет голосовому помощнику воспроизводить различные звуки, в том числе голоса животных, сигналы тревоги, звучание музыкальных инструментов и многое другое.Сообщается, что пользователи могут задать Siri вопросы, как звучит горбатый кит или лев, чтобы ассистент воспроизвел их голоса. Apple добавила сотни различных звуков, на iPhone и iPad после воспроизведения звучания голосовой помощник также будет ссылаться на дополнительную информацию из Википедии.Новая функция Siri пока еще находится в процессе развертывания, поэтому еще не всем пользователям доступна новая возможность. Также есть информация, что владельцам некоторых умных колонок HomePod уже удалось воспроизвести нечто подобное.