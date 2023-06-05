Собрали промо-ролики с WWDC 2023. Очень красиво!

Только что завершилась публичная часть WWDC 2023 — ежегодного мероприятия Apple, на котором нам показывают будущие обновления ОС и некоторые другие новинки. Сегодня мы увидели несколько новых Mac и большой анонс — гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro.
Традиционно презентация сопровождалась множеством зрелищных видеороликов. Если не смотрели прямой эфир, то вот все видео с WWDC 2023:
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