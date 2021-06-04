Создатели «Русской кибердеревни» и «Русский космопоезда» выпустили на YouTube новое видео. Ролик получил название «RUSSIA TOMORROW NEWS // РОССИЯ ЗАВТРА: НОВОСТИ».
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«Говорят, отечественная робототехника безнадежно отстала от мировой. Чушь! Мы заглянем на завод Ижевск Дайнемикс, где делают роботов, побываем в Ижевске и Уссурийске, послушаем противника роботизации Виталия Наливкина», — из описания к новому видео.
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Какая кибердеревня?! Фантасты