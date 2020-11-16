





Компания Samsung собирается внести серьёзные ограничения в работу облачного сервиса Samsung Cloud. В нём останутся только базовые функции, необходимые для синхронизации данных, а альбомы с фотографиями и видео перестанут синхронизироваться.Samsung Cloud можно будет использовать только для восстановления контактов, сообщений, заметок и настроек приложений смартфона. Возможности резервного копирования медиаданных перестанут работать.1 декабря 2020 года новые пользователи Samsung не смогут использовать в Samsung Cloud функцию синхронизации галереи. С 1 июня 2021 года эта функция перестанет работать для существующих пользователей, но альбомы можно будет скачать на смартфон или компьютер. И, наконец, 31 августа 2021 года из Samsung Cloud будут удалены все пользовательские фотографии и видео.Таким образом, если вы не скачаете свои фото и видео из облака Samsung до конца следующего лета, эти файлы будут безвозвратно утеряны. Минувшим летом Samsung точно так же закрыла сервисы MirrorLink, Car Mode и Find My Car и PlayGalaxy Link.Samsung не даёт рекомендаций по поводу того, где теперь хранить фотографии, хотя для пользователей в Китае компания планирует запустить отдельный сервис. Файлы будут копироваться не в её облако, а на сервера одного из китайских провайдеров.Пользователям в других странах придётся искать сторонние решения. Ещё недавно одним из наиболее оптимальных вариантов была синхронизация с «Google Фото», но в следующем году Google перестанет предоставлять неограниченное место для фотографий и видео. Российские пользователи, вероятно, будут массово переходить в «Яндекс.Диск», по-прежнему предлагающий бесплатное хранение неограниченного количества фотографий, снятых на мобильное устройство.