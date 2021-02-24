Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подсчитал, что годовые потери операторов связи из-за проекта «Доступный интернет» составят 110 миллиардов рублей в год. Он предложил сократить список сайтов, доступ к которым предоставляется бесплатно при нулевом или минусовом балансе на счету.
Сейчас в список «бесплатных» сайтов включён 371 ресурс, в том числе социальные сети, онлайн-кинотеатры и интернет-магазины. РСПП просит оставить только сайты госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты. Коммерческие сайты, по мнению организации, должны быть исключены из этого списка. РСПП также предлагает законодательно предусмотреть компенсацию расходов операторов на обеспечение бесплатного доступа к сайтам за счёт государства и разрешить операторам взимать минимальную плату при оказании услуг доступа к сайтам или прекращать доступ при отрицательном балансе.
«Доступный интернет» был запущен в апреле 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. К проекту привлечены как крупнейшие операторы связи и провайдеры (МТС, МегаФон, Tele2, «Билайн», «Ростелеком», «Дом.ру»), так и региональные компании. Участники этого эксперимента попросили власти компенсировать им потери из федерального бюджета. Они утверждают, что с апреля по июль 2020 года недополученная выручка каждого из операторов составила от 191,6 до 220,2 миллиона рублей в зависимости от скорости доступа).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: