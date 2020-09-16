

















Apple представила Apple Watch SE. Эта модель объединяет в себе все основные функции Apple Watch и современный дизайн, так полюбившийся покупателям. Дисплей Retina позволяет легко разместить на запястье ещё больше полезной информации. Apple Watch SE оснащены тем же акселерометром, гироскопом и всегда включённым высотомером, что и Apple Watch Series 6, с такими же новейшими датчиками движения и микрофоном. Они так же поддерживают различные функции для обеспечения здоровья и безопасности пользователей, включая функцию обнаружения падения, «Экстренный вызов — SOS», экстренные вызовы за границей и приложение «Шум».С выходом watchOS 7 владельцам часов станут доступны новые функции, в том числе функция семейной настройки, благодаря которой дети и другие члены семьи, у которых нет iPhone, тоже смогут пользоваться Apple Watch. В числе других новинок — отслеживание сна, автоматическое распознавание мытья рук и новые виды тренировок. Apple Watch SE доступны в трёх цветах. Корпуса этой модели изготавливаются с использованием только переработанного алюминия, и к ним подходят все ремешки для Apple Watch, в том числе новые монобраслеты.Apple Watch SE оснащаются дисплеем Retina с тонкой рамкой и закруглёнными углами. Он на 30% больше, чем дисплей Apple Watch Series 3. Крупные значки и шрифты в интерфейсе легко различать и читать, а расширения содержат много точной информации. Пользователям предлагаются новые циферблаты, оптимизированные для этого дисплея, чтобы было удобнее просматривать уведомления и сообщения, показатели тренировок и другие сведения.Система S5 SiP и двухъядерный процессор делают Apple Watch SE производительными — они работают до двух раз быстрее, чем Apple Watch Series 3. Колёсико Digital Crown реагирует на вращение тактильным откликом — пощёлкивает под пальцем с нарастающей силой. В Apple Watch SE установлен самый современный динамик и микрофон — они настроены так, чтобы обеспечивать максимальное качество звука во время телефонных звонков, использования Siri и функции «Рация». Поддержка стандарта Bluetooth 5.0 также способствует повышению качества связи.Всегда включённый высотомер нового поколения показывает изменение высоты в реальном времени. Барометрический высотомер, более экономно расходующий заряд устройства, работает в паре с GPS и использует данные ближайших сетей Wi-Fi. Эта функция распознаёт изменения высоты над уровнем земли при движении вверх или вниз с точностью до 30 см. Данные высотомера можно вывести на экран в виде расширения для циферблата или использовать как один из показателей тренировок.Встроенный компас помогает пользователю ориентироваться на местности и определять стороны света. Он также показывает угол наклона, высоту над уровнем моря, широту и долготу. Для Компаса было создано три новых расширения. А сторонние разработчики теперь могут использовать показания Компаса в своих приложениях.Благодаря функции «Экстренный вызов — SOS» владельцы Apple Watch могут быстро позвать на помощь и связаться со службой спасения одним нажатием кнопки. В Apple Watch SE с модулем сотовой связи есть дополнительная функция безопасности на время путешествий — возможность вызвать экстренные службы даже за границей. При этом неважно, в какой стране было куплено устройство и был ли активирован тарифный план сотовой связи.Функция обнаружения падения, используя специальный алгоритм, анализирует показания акселерометра и гироскопа, встроенных в Apple Watch SE. Если пользователь упадёт, устройство это заметит. При определённой траектории и ускорении Apple Watch отправят пользователю уведомление, которое можно будет либо сбросить, либо использовать для обращения в службы спасения. Если часы определят, что их владелец упал и лежит неподвижно в течение примерно 60 секунд, они автоматически свяжутся с экстренными службами и начнут воспроизводить голосовое сообщение с указанием координат той точки, где находится пострадавший, а также отправят сообщение людям, указанным в списке его контактов на случай чрезвычайного происшествия.В Apple Watch SE есть функции, помогающие сохранять хороший слух. При помощи встроенного микрофона новейшего поколения устройство оценивает уровень окружающего шума. Если количество децибелов поднимается до значения, способного навредить пользователю, Apple Watch SE отправляют уведомление. Кроме того, пользователь может сам в любой момент измерить уровень шума при помощи приложения «Шум» или одноимённого расширения для циферблата.Операционная система watchOS 7 даёт ещё больше возможностей для персонализации устройства. Пользователям предлагается семь новых циферблатов, в том числе «Полосы», «Хронограф Pro», «Гринвич» и «Творчество». Также появились новые способы находить готовые варианты оформления циферблатов, выбирать самые интересные и делиться ими с другими пользователями. Новые функции для здоровья и фитнеса, включая определение максимального потребления кислорода (в низком диапазоне), отслеживание времени сна, автоматическое распознавание мытья рук, и новые виды тренировок, включая танцы, помогут пользователю составить более полное представление о своём здоровье. В приложении «Карты» добавлены маршруты для велосипедистов, а Siri на Apple Watch теперь может переводить нужные вам фразы на разные языки — прямо у вас на запястье.«Семейная настройка» в watchOS 7 позволяет тем членам семьи, у которых нет собственного iPhone, пользоваться функциями Apple Watch для связи, безопасности и фитнеса. Например, ребёнок сможет при необходимости связываться с родителями, а также настраивать циферблаты, пользоваться функцией «Экстренный вызов — SOS», заполнять кольца Активности с адаптированными целями. Новый режим «Учебное время» поможет детям не отвлекаться от уроков в классе и дома.В watchOS 7 некоторые функции оптимизированы, чтобы ими было удобнее пользоваться пожилым людям. Так, например, упрощён процесс настройки, обновлён циферблат X-Large, на котором хорошо видно время и данные расширения. Людям старшего возраста также может пригодиться новый контрольный список в приложении «Здоровье» на iPhone — он помогает проверять, включены ли на часах различные функции, например функция обнаружения падения.Apple Watch SE (GPS) будут доступны для заказа по цене от 24 990 руб. на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, Apple Watch SE (GPS) также появятся в продаже у авторизованных реселлеров Apple.