





Стриминговый сервис Spotify объявил, что временно не может продлевать Premium подписку на территории России.Spotify объявил, что из-за «новых внешних ограничений» вынужден приостановить продление подписки для Premium-аккаунтов. Причиной стали санкции введенные на использование банковских карт Visa и Mastercard. Об этом сервис сообщил на своем официальном сайте.В сообщении сказано, что при наличии подписки следующая попытка оплаты может быть неудачной, в связи с чем продление автоматически будет отменено.Ранее компания заявляла, что несмотря на события в Украине, крайне важно попутаться сохранить работу Spotify в России.