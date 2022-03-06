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Стриминговый сервис Spotify объявил, что временно не может продлевать Premium подписку на территории России.

Spotify объявил, что из-за «новых внешних ограничений» вынужден приостановить продление подписки для Premium-аккаунтов. Причиной стали санкции введенные на использование банковских карт Visa и Mastercard. Об этом сервис сообщил на своем официальном сайте.

Как оформить подписку «Premium для семьи» или стать ее участником - Spotify.png

В сообщении сказано, что при наличии подписки следующая попытка оплаты может быть неудачной, в связи с чем продление автоматически будет отменено.

Ранее компания заявляла, что несмотря на события в Украине, крайне важно попутаться сохранить работу Spotify в России.


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