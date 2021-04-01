Huawei уже давно находится под гнетом санкций США, вызванных торговой войной между Китаем и Штатами. В итоге компания потеряла доступ к новым SoC Snapdragon, однако никто не может ей запретить развивать собственные процессоры HiSilicon, что она и делает.

На днях ARM анонсировала свою первую за десять лет новую инновационную архитектуру, ARMv9. Были опасения, что США запретит Huawei ее использовать в своих процессорах, что по сути остановит SoC HiSilicon в развитии, однако это оказалось не так. Вице-президент по маркетингу в ARM Ян Смайт сообщил, что «после полного анализа компания ARM определила, что ее архитектура ARMv9 не попадает под действие правил экспортного управления США».

Впрочем, для Huawei это еще не победа: компанию ARM хочет купить Nvidia, предлагая за нее 40 млрд долларов. И если это произойдет, то все технологии и патенты ARM перейдут в руки американской компании, что позволит США запретить доступ к ним для Huawei. Иными словами, китайская компания после сделки может вообще потерять доступ к ARM-процессорам, что поставит крест на их смартфонах.

Поэтому не удивительно, что Китай против такой покупки, и пока окончательной договоренности между ARM и Nvidia нет. А, значит, Huawei может использовать архитектуру ARMv9 в своих SoC HiSilicon, и возможно уже это делает.


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Источник:

British firm Arm says new chip tech could be licensed to Huawei British firm Arm says new chip tech could be licensed to Huawei

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