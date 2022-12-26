Стив Джобс сотворил рождественское чудо

Бывший сотрудник Apple Реджис Маккенна рассказал историю, которая произошла с ним в 1998 году. Можно сказать, что глава компании Стив Джобс стал виртуальным Санта Клаусом и очень сильно помог ему тогда, хотя проще было бы ничего не делать и не отвлекаться от празднования.
Реджис купил своим внукам компьютеры iMac, и у одного из устройств оказался нерабочим привод дисков. Тогда заботливый дед позвонил реселлеру (у Apple тогда не было универсальной службы поддержки), но в магазине сказали, что возврат или обмен товара возможен только после одобрения производителя, а это займёт несколько недель.
Реджис не хотел ждать и написал электронное письмо напрямую Стиву Джобсу. Тот позвонил в магазин и убедил продавца обменять компьютер без лишней волокиты. Затем Джобс сам перезвонил коллеге и сказал, что вопрос улажен, и можно идти в магазин за компьютером.
Не исключено, что именно этот случай натолкнул Джобса на мысль о том, что нужно менять подход к гарантийному обслуживанию. Сейчас бракованную технику Apple можно сдать в магазин по месту покупки, в авторизованный сервисный центр, официальному реселлеру или в любой Apple Store по всему миру.
Реджис Маккенна — один из ключевых сотрудников Apple, и именно этим может объясняться желание Джобса помочь ему. Он работал на Apple с самого основания в 1976 году и помогал организовывать рекламное продвижение компьютера Apple I. В 2000 году он ушёл на пенсию, но в 2010 вновь помог родной компании, когда ей потребовалось решить репутационные проблемы, связанные с антеннагейтом.
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