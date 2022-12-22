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100 000 рублей с браком. Владельцы iPhone 14 Pro сообщают о дефекте в экране

Денис
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Пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max столкнулись с браком устройств — на экранах появляется горизонтальная желтая полоса. Об этом написал один из пользователей форума Reddit. 

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В комментарии пришли другие владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, они подтвердили наличие проблемы. Их слова подтверждаются фотографиями — на выключенном дисплее устройства располагается желтая горизонтальная полоса. 

Одному из пострадавших написал официальный сервисный центр Apple. Компания попросила пользователя написать ей в личные сообщения, чтобы подробнее рассказать о проблеме. Сама Apple не отреагировала на жалобы и не подтвердила наличие проблемы. 

Проблема может быть связана как с аппаратным обеспечением, так и с программным. Возможно, это дефект дисплея, и проблему решит замена устройства. Однако есть случаи, когда проблему решало программное обновление, как было с iPhone X в конце 2017 года. 
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Источник:
Reddit
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