100 000 рублей с браком. Владельцы iPhone 14 Pro сообщают о дефекте в экране

Пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max столкнулись с браком устройств — на экранах появляется горизонтальная желтая полоса. Об этом написал один из пользователей форума Reddit.В комментарии пришли другие владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, они подтвердили наличие проблемы. Их слова подтверждаются фотографиями — на выключенном дисплее устройства располагается желтая горизонтальная полоса.Одному из пострадавших написал официальный сервисный центр Apple. Компания попросила пользователя написать ей в личные сообщения, чтобы подробнее рассказать о проблеме. Сама Apple не отреагировала на жалобы и не подтвердила наличие проблемы.Проблема может быть связана как с аппаратным обеспечением, так и с программным. Возможно, это дефект дисплея, и проблему решит замена устройства. Однако есть случаи, когда проблему решало программное обновление, как было с iPhone X в конце 2017 года.