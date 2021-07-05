Инсайдер Том Хендерсон раскрыл часть подробностей о долгожданной игре GTA VI. Обнародованную им информацию с помощью других источников подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.
Сообщается, что изначально выпуск GTA VI был запланирован на 2023 год, но из-за разных обстоятельств релиз отложен как минимум до 2024. а то и 2025 года. Местом действия игры снова станет Вайс-Сити (как в GTA Vice City образца 2002 года). Впервые во франшизе на выбор будет доступен как мужской персонаж, так и женский. Также известно, что игра будет поддерживать онлайн-мультиплеер и сможет периодически видоизменяться под различные тематические события и мероприятия (примерно как Fortnite). Она готовится сразу для трёх игровых платформ: ПК, Xbox и PlayStation.
Предыдущая игра серии GTA V была выпущена осенью 2013 года. 11 ноября 2021 года Rockstar Games выпустит её версию с улучшенной графикой и дополненным геймплеем для консолей Xbox Serie X/S и PlayStation 5. В этом обновлении будет доступно несколько эксклюзивов, недоступных на других платформах.
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