











Google планирует выпустить следующее крупное обновление Android под номером «12» в конце этого года после серии предварительных бета-тестирований, которые, вероятно, будут запущены в конце этого месяца. Перед стабильным запуском компания делится документацией и исходным кодом со своими основными партнерами, чтобы у них было время на подготовку. Черновик одного из таких документов просочился в сеть. Скриншоты интерфейса и функциональные изменения опубликовал сайт XDA.Сообщается, что подлинность документации по следующей версии Android 12 не подтверждена. На одном из снимков экрана демонстрируется панель уведомлений. Прозрачность заменили бежевым цветом, хотя этот цветовое решение может зависеть от темы или активированного режима «для чтения». Помимо этого, бросается в глаза отделение сообщений из мессенджеров от других уведомлений в раздел «Разговоры». Углы интерфейса стали еще более закругленными и напоминают оболочку One UI от Samsung. Количество кнопок быстрых настроек было уменьшено с 6 до 4. Также поменялись местами положения даты и часов.Google может добавить новые функции конфиденциальности в Android 12. В новой версии пользователи могут получить индикаторы в строке состояния, уведомляющие об использовании камеры или микрофона приложениями. При нажатии на эти значки может появиться всплывающее окно в верхней части экрана, в котором будет указана более подробная информация. Google тестирует подобную возможность уже более двух лет, возможно, в Android 12 мы наконец-то увидим реализацию этой функции.Также был переработан раздел настроек конфиденциальности, в котором появились переключатели для отключения камеры и микрофона. Вероятно, пользователи получат больше контроля над работой датчиков устройства с помощью кнопки быстрого доступа «Сенсоры». Доступ к этой возможности активируется из меню разработчиков, но после публичного релиза Google может добавить эту кнопку в панель быстрых настроек.Если верить утечке, в Android 12 будет полностью переработана система виджетов. На нескольких скриншотах демонстрируется новый виджет «Разговоры», которые может акцентировать внимание на недавних сообщениях и пропущенных вызовах.Сайт XDA сообщает, что в одном из утекших документов содержится упоминание, что новый виджет «Разговоры» может стать обязательной функцией для всех устройств на Android 12. Что касается индикаторов камеры и микрофона, то они должны отображаться в верхней части экрана на видном месте одинаковым цветом во всей экосистеме.Несмотря на надежность источника, утечка еще не подтверждена и сайт XDA не гарантирует 100-процентную подлинность полученной документации и изображений. Google пока не ответила на запрос комментариев.