Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы

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Таксист-пикабушник dmitry60.rus высказал недовольство
новыми правилами в «Яндекс Такси». Он получил заказ, в комментарии к которому было указано, что поедут двое взрослых и трое малолетних детей, плюс нужно перевезти коляску и две сумки. Он не имеет права возить даже одного ребёнка, поскольку у него нет детского кресла и не подключен соответствующий тариф, но приложение не дало ему отказаться от заказа без потери активности.
Водитель всё же сделал отмену, а затем позвонил в поддержку с просьбой вернуть ему снятые баллы активности. На том конце ему ответили, что он должен был принять заказ, даже зная, что не будет его выполнять. Ему следовало доехать до потенциальных пассажиров, объяснить им, почему он не повезёт их, подождать 10 минут (из них 3 бесплатно, 7 платно), после чего заказ отменится автоматически. Его активность в системе всё равно бы снизилась, поддержка не может восстанавливать её в таких случаях.
Таксист считает ситуацию безвыходной и невыгодной: ему либо придётся терять активность (что сказывается на дальнейших заказах и заработке), либо тратить время и бензин на поездку до пассажиров, которых он заведомо не повезёт. Пассажирам такая ситуация тоже невыгодна: им придётся ждать, у них спишут деньги за вызов и платное ожидание, и им придётся заказывать машину ещё раз, что займёт какое-то время. Правда, если они выбрали оплату наличными, они не потеряют в деньгах, но тогда и таксист совершенно ничего не заработает на отменённой поездке.