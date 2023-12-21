Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы

Фото: Яндекс
Сайт Ura.ru рассказал о том, к какой хитрости прибегают таксисты сервиса «Яндекс Go», чтобы не возить пассажиров, когда это не выгодно. Они начали бойкотировать тариф «Вместе», позволяющий экономить на поездках.
Когда пассажир выбирает тариф «Вместе», он соглашается с тем, что таксист будет выполнять сразу несколько заказов, то есть попутно заедет как минимум ещё за одним человеком. Время поездки может увеличиться, но плата за неё снизится.
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Таксисты посчитали, что этот тариф невыгодный, но поскольку отказаться от него нельзя, а отмена заказа грозит снижением рейтинга активности, приходится прибегать к определённой хитрости. Таксист приезжает по указанному адресу, но припарковывается в соседнем дворе или укромном месте, в котором пассажиру будет сложно обнаружить машину. Обычно пассажир и так выходит не сразу, а если будет бегать по окрестностям, это займёт какое-то время. Спустя 8 минут ожидания таксист отменяет заказ без потери активности и уезжает на более выгодный для него вызов. Пассажиру же приходится вызывать новую машину, и не факт, что следующий приехавший не поступит с ним так же.