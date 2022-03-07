Ozon сохранит возможность оплаты картами Visa и Mastercard

Несмотря на приостановку работы платежных систем Visa и Masercard в России, Ozon уверяет, что на способе оплаты покупок это не отразится.Как стало известно, в связи с санкциями карты Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность на территории России. Это значит, что картами выпущенными в РФ невозможно совершать покупки за рубежом. Благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК), внутри страны пользоваться услугами банков по-прежнему можно.Как сообщает источник, представители Ozon успокаивают клиентов, переживающих за дальнейшую судьбу онлайн-ритейлера:«Мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и регулярно выплачивать вознаграждение нашим продавцам и партнерам. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты «МИР» и другие платежные инструменты»Ozon также объявил о дополнительных выплатах продавцам. В марте деньги от реализации товаров будут поступать чаще обычного: 5, 9, 15, 18, 22 и 25 марта. Это ускорит процесс закупки товаров для участников онлайн-магазина.