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Россия санкции ozon

Ozon сохранит возможность оплаты картами Visa и Mastercard

Артем
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Несмотря на приостановку работы платежных систем Visa и Masercard в России, Ozon уверяет, что на способе оплаты покупок это не отразится.

Как стало известно, в связи с санкциями карты Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность на территории России. Это значит, что картами выпущенными в РФ невозможно совершать покупки за рубежом. Благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК), внутри страны пользоваться услугами банков по-прежнему можно.

Как сообщает источник, представители Ozon успокаивают клиентов, переживающих за дальнейшую судьбу онлайн-ритейлера: 

«Мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и регулярно выплачивать вознаграждение нашим продавцам и партнерам. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты «МИР» и другие платежные инструменты»

Ozon также объявил о дополнительных выплатах продавцам. В марте деньги от реализации товаров будут поступать чаще обычного: 5, 9, 15, 18, 22 и 25 марта. Это ускорит процесс закупки товаров для участников онлайн-магазина.


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Источник:
Прайм
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Комментарии

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Аноним
Мля, тем больше нет? Я понимаю, что для России много ныне будет недоступно, гаджеты сугубо серые и втридорога, но тупо сливать сюда то, чем забита вся пресса ныне — не признак ума
7 марта 2022 в 12:27
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