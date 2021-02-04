TikTok

TikTok — одно из самых популярных приложений современности. Теперь пользоваться им можно не только на смартфонах и планшетах, но ещё и на телевизорах с поддержкой Smart TV.

В Play Маркете появилось приложение TikTok for Android TV. Его можно установить на устройства с поддержкой этой платформы, к которым относятся не только непосредственно смарт-телевизоры, но и телевизионные приставки, вроде Chromecast.

Версия TikTok для телевизора работает примерно так же, как мобильное приложение. Сразу после запуска открывается лента с подборкой видеороликов, а после входа в аккаунт можно листать рекомендации на основе указанных интересов и смотреть контент от людей, на которых вы подписаны. 

Для входа в аккаунт нужно перейти на сайт tiktok.com/activate или отсканировать QR-код с телевизора мобильным приложением. Без авторизации не видны комментарии к роликам. 



Главное ограничение телевизионной версии TikTok — невозможность выкладывать собственный контент. Причина этого очевидна: мало какой телевизор оснащён камерой, а если она и есть, записывать видео на неё и затем редактировать ролик с помощью пульта очень неудобно.

Для перемотки и переключения роликов можно пользоваться пультом дистанционного управления от телевизора или приставки, а в меню содержатся дополнительные опции — пожаловаться на видео, отметить его как неинтересное для вас и зациклить ролик. Там же можно найти опцию для перехода в раздел с категориями видео.

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Источник:

Android Police Android Police

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